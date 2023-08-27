前妻想交男友！他月給5萬難接受　「2人真實關係」一票看傻眼

▲前妻最近想交新男友。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不知道該如何繼續走下去！」一名男網友發文表示，他跟前妻因為小孩的關係復合，且每個月會給對方5萬元，怎料，前妻日前卻說自己想要交新男友，讓他相當難過，也不知該如何是好。只是貼文曝光後，底下網友卻直呼，「為什麼要當綠光俠」、「你活該呀」。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他和前妻為了小孩復合近一年，而這段時間，他每個月會給對方5萬元，且雙方會繼續做「那檔事」。然而，前妻日前卻說，她最近想要交個新男友，「會交往、會做愛」。

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前妻還說，她會如實告訴新男友「與前夫還有繼續的關係，包含做愛」，若對方能接受才會交往，反之則不會發展關係。聞言，原PO相當難過，「我覺得我不知道該如何繼續走下去」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

貼文曝光後，一票網友對於兩人關係感到不解，「這個不是復合吧？比較像交易、沒感情的包養，是一份有薪水的工作」、「這算包養吧」、「這不就是包養了嗎」、「這樣怎麼能叫復合？你根本就是提款機而已呀」、「你們只是X友，剛好她是孩子的媽這樣，5萬是贍養費吧」。

還有網友留言表示，「該斷要斷，別笨了」、「難道這就是傳說中的開放式關係」、「你錢太多嗎」、「不知道新男友可以分得5萬的多少」、「以前5萬元包月獨享，以後可能就是共用」。也有網友覺得太誇張，不禁直呼，「創作文嗎？有扯到那麼扯的事嗎」、「故事編得不夠精彩，應該還要再加些劇情才能顯得故事情節曲折離奇」。