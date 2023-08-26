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第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲與男友首次交歡，原PO哀嘆無感。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「做完...完全無感！」一名女網友崩潰表示，本以為能與男友有個激情之夜，殊不知對方尺寸太小，讓原PO直呼沒感覺，偏偏男友又狂問「舒服不舒服？」對此，原PO求助「要怎麼婉轉地說...比較不傷人？」文章引發高度討論，老司機笑虧「你針灸技術很好」、「問他：你來了嗎？」

一名女網友在臉書《匿名公社》苦惱表示，日前與男友首次壞壞，才發現對方是個「奈米俠」，激戰過程中完全無感覺，更尷尬的是，「男友還一直問有沒有高潮，舒服不舒服？」

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就怕直球說出真實感受，會傷到男友的心，於是原PO認真求問「要怎麼婉轉地說...比較不傷人？」

文章曝光後，一票老司機紛紛笑虧，「裝害羞樣笑笑的說：吼唷～不要問啦！」「帥的話沒關係」、「比較不傷人喔...所以你到底進來沒？」「我剛剛睡著了」、「去買一隻苦瓜放房間」、「跟他說我性冷感」、「你針灸技術很好」。

還有網友認真建議，「短暫的忍耐，會換來長期的難過！如此不合，還是分開比較好...」「分手就好了，說什麼都傷」、「放生，你那麽需要的話」、「封鎖就不用回覆了」、「表達真實感受，祝福下一個會更好」。

留言串中，還釣出真實苦主，「我也曾經遇過...對方都開始不知道多久，我還白目問：你開始了嗎？下面只有一股冷風灌進來而已，我手指都比他鳥粗，這種直接說，您別忙了，還是早點休息了啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝匿名公社）

▲網友也傻眼了。（圖／翻攝匿名公社）

事實上，曾有高一生詢問，自己陰莖在未勃起時，僅2公分長，並且是包莖的狀態，即便勃起也才8公分左右，該如何判斷是否有就醫必要，懷疑自己是傳說中的「奈米屌」，另也有國小生因愛吃油炸、甜食，身材比同齡大一號，導致男性賀爾蒙低下而生殖器短小，不到1公分。

泌尿科醫師顧芳瑜表示，門診很常見因身材肥胖，導致陰莖被整團肥肉裹住，導至「視覺上」短小，男性可以在家透過直尺丈量，需把恥骨肥肉往下壓，從恥骨根部量起，才是準確的長度，從一般幼稚園時期小於3公分，青春期過後未勃起狀態小於4公分、勃起狀態小於7公分，建議就能向泌尿科醫師諮詢，是否有生長激素賀爾蒙問題。

不過，顧芳瑜強調，陰莖長度夠用就好，以女性陰道長度平均7-8公分，太長也露在外面沒用到也是枉然，並不是越長就是好，重點還是如何加強技巧，讓雙方都能盡興享受性愛過程。

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