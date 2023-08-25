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男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　「1狠招」報復：別再回台

▲▼日本旅遊,淺草,雷門,日本,東京,。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO帶男友到日本旅遊。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果發現另一半偷吃，你會怎麼處理？一名女網友透露，日前發現男友劈腿閨蜜，男方還找理由分手，因此她當下沒有馬上揭穿，而是選擇帶對方到日本旅遊，想要來一趟難忘的旅行。過程曝光掀起討論，不少網友直呼「是個狠人」，但也有人質疑「是幻想文嗎？」

原PO在臉書「日本旅遊公社」發文表示，和男友分手之前，想要來一趟3天2夜旅行，於是做了很多功課，也幫忙訂了機票和飯店，還向男方承諾會負擔所有費用，對方只需要帶行李就好。2人出發前，她也確定男友身上除了手機，沒有任何信用卡和現金。

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到了日本後，第一個行程是去淺草寺，原PO默默許願，希望男友永遠落魄回不了台灣，接著2人一起去吃拉麵，之後男友在街頭抽菸，引起她不滿，2人因而吵架，回飯店後她也以此為藉口要求對方洗澡。

在男方洗澡的時候，原PO隨即展開行動，「我把他行李我曾經買給他的衣服，全部剪爛＋丟垃圾桶了，我買給他的飾品，我也拿走了！」也把男方手機綁定的信用卡都刪掉，隨後就直接把對方丟包在該間飯店。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／日本旅遊公社）

▲原PO將男方丟包在飯店。（圖／翻攝自Facebook／日本旅遊公社）

為什麼要對男友這麼狠心？原PO透露，其實在此之前，她早就發現男友偷吃她的閨蜜，結果男方提分手時，還硬扯個性不合，所以才想要教訓對方，「這樣的報復，算還可以吧？至於他要怎麼回台灣跟我沒關係～因為我們已經分手了。」

不少人看到後紛紛表示，「好猛，不過留下護照還算可以」、「你好狠，我喜歡」、「還是回得來啦，妳去的國家太友善了，妳那閨蜜也是讓人傻眼」、「這樣就對了，應該順便把他手機也丟掉的」、「這個故事告訴我們，天下沒有白吃的午餐，出門一定要帶錢」、「他竟然還答應去，超不要臉的，只是閨蜜也可以不要了」、「太帥了，想知道你會如何對付那個女的」。

但也有人認為太浪費，「對這種人，幹嘛還要浪費錢」、「令我不解的是，為什麼還花錢出國」、「這樣做...其實蠻浪費妳的錢的...這種爛人不該浪費妳一毛錢」、「這本錢下很厚」、「錢可以好好花的，沒必要浪費在這樣的人身上」。

還有網友質疑，「幻想文？」「這個是故事館嗎」、「有沒有考慮當編劇」。對此原PO回應，「是要幻想什麼？他劈腿我，我這樣對他，剛好而已吧？」「沒必要編故事，等妳有天被兩個最親近的人背叛就知道了，真的恨不得他回不來」。

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關鍵字：

男友偷吃劈腿閨蜜日本旅遊公社日本報復

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