從桃園「蹲廁」到台北！他把區間車廁所當包廂　目擊者曝誇張行徑

▲網友遇到一位霸佔廁所的慣犯。圖為台鐵區間車。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名網友在臉書控訴，日前搭乘台鐵北上區間車時，遇上一名男乘客霸佔列車上的廁所，從桃園站一路卡位到台北站都不出來，連列車長勸導也無用，讓他感到相當反感。

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這名網友在臉書社團《匿名公社》發文，透露自己每日通勤都會搭乘台鐵1134班次北上區間車，觀察後才發現有名男子固定於桃園站上車，接著就進入列車廁所卡位，直到台北站下車時才出來。

原PO說，起初他不以為意，直到有次廁所故障，門突然被打開，才發現該位男乘客只是待在廁所內不出來，占用廁間讓真正有內急的乘客苦苦等候，列車長也只能義務敲門詢問，無法進行別的處置，讓他看了相當氣憤。

文章曝光後，不少網友傻眼回覆，「是逃票嗎？有看過別人用這招」、「要收取包廂費了吧」、「很奇怪！我不敢待太久」、「所以他到底在裡面幹嘛，坐馬桶有比較舒適嗎？」「這就是所謂的占著茅坑不拉屎」、「台灣多的是這種自私的白目」。

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