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全家超商「進門念大杯咒」拿鐵半價！公告曝光5千人笑了

▲▼半價拿鐵念大杯咒。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲全家單店活動讓人笑了出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯振中報導

中元節即將到來，許多台灣民眾會準備好供品，來祭拜四方兄弟姐妹。一名網友近日發現，某間全家為了應景，推出了「咖啡半價」的活動，唯一的條件就是「入店念大杯咒」，逗趣的布條曝光後，瞬間在網路上引發討論。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，她到某間全家消費時，意外看見了店門口掛的促銷布條，上面寫著「想要半價拿鐵，入店請念大杯咒」，讓她忍不住笑了出來，「這麼奇怪的要求，我還是第一次聽過。」

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貼文引發討論後，網友也加碼拍攝了餐桌上的小廣告，上面寫著「朋友，半價拿鐵，大杯咒請念『我要用循環杯』」，逗趣的廣告文案曝光後，瞬間讓人笑了出來，貼文至今也超過了5千人按讚。

▼原來這是全家員林安迪店的特有活動。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲▼半價拿鐵念大杯咒。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

不少人看完廣告以後，不禁留言調侃，「您好，請問基督徒怎麼消費」、「我念完了，可是店員說這裡是7-11」、「觀自在拿鐵，行深般若人多時，照見咖啡變大杯」、「整間店變得祥和起來」、「我佛慈悲，善哉善哉，麻煩再來一杯。」

根據《NOWNEWS》報導，總公司對此回應，這是彰化員林安迪店特有的活動，想要藉此推廣循環杯，至於循環杯享有「特濃拿鐵半價優惠」的活動，則是可租借循環杯的全家門市都可使用。

 
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