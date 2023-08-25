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快「拜請」回家！　超商「好神公仔」睽違16年復刻回歸了

▲▼全家好神公仔睽違16年復刻回歸。（圖／業者提供）

▲超商好神公仔睽違16年復刻回歸了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

回憶殺！16年前掀起一股收藏狂熱的超商限定第一代「好神公仔」復刻回歸了，這次一口氣網羅8尊神明像是愛情順利的月下老人、財運亨通的財神爺等，等著「拜請」回家，首批限量6000組，即日起開放點數加價購，鐵粉肯定要收。

▲▼全家好神公仔睽違16年復刻回歸。（圖／業者提供）

▲一口氣網羅8尊神明等收藏。

16年前風靡全台的「全家好神公仔」強勢回歸，不僅復刻第一代的好神公仔，還保留當時的印章設計，一組就有8尊神明包括月下老人、財神爺、媽祖、文昌帝君、觀音菩薩、福德正神、鍾馗及關聖帝君等，即日起就可於門市使用點數加價購，首波只有6000組，要搶要快。

▲▼「必勝客X進擊的巨人」開賣限量週邊。（圖／業者提供）

▲「必勝客X進擊的巨人」開賣限量週邊。

另，必勝客近日也祭出進擊的巨人第2波聯名，這次推出2款周邊小物等收藏，首推「進擊の三角盤」盲盒，特意製成切片比薩的形狀，一口氣就有6款造型，集結了艾連、米卡莎及里維兵長等人氣調查兵們，還有九大巨人中的超大型巨人、始祖巨人等角色，超級欠收，全台限量2萬個。

除外還有實用性超高的「熱血の保溫袋」，是以主角艾連、超大型巨人作為創意發想製成雙面保溫袋，限量8000個，即日起於全門市開賣，只要消費滿額就能加價購買。

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