特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

▲超商限時3天6大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！有超商即日起限時3天於全門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，包括特大杯美式、鮮露醇奶茶等，還有雪糕、仙草飲通通一次滿足，且不限購買數量，把握機會搶吃搶喝一波。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至8月27日連3天於全門市祭出「6大品項買1送1」，包括「Let’s Café特大杯美式（冰熱不限）」、「私品茶鮮露醇奶茶（冰熱不限）」、「牧場直送4.0牛奶雪糕」、「可口可樂」、「FamiCollection仙草飲」及「FamiCollection天然水（2.2L）」等通通可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「牧場直送4.0牛奶雪糕」、「FamiCollection天然水（2.2L）」及「FamiCollection仙草飲」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲7-11祭出玩測驗喝咖啡買1送1優惠。

另，7-11至9月19日前則推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，只要開啟OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，可測出你是LOVE or Be LOVED在戀愛中扮演的角色及你代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可獲得CITY指定飲品買1送1優惠條碼。

活動買1送1品項有「CITY CAFE美式（大）／拿鐵（大）／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果拿鐵」、「CITY PRIMA衣索比亞-精品中杯美式／精品中杯拿鐵」、「CITY TEA香鑽水果茶／冰淇淋紅茶」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（大）／咖啡珍珠歐蕾（大）／黑糖珍珠燕麥奶（大）／珍珠奶茶／冰檸檬冬瓜珍珠」。