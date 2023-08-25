　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

▲▼全家。（圖／業者提供）

▲超商限時3天6大品項買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸來了！有超商即日起限時3天於全門市祭出「6大品項買1送1」超殺優惠，包括特大杯美式、鮮露醇奶茶等，還有雪糕、仙草飲通通一次滿足，且不限購買數量，把握機會搶吃搶喝一波。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至8月27日連3天於全門市祭出「6大品項買1送1」，包括「Let’s Café特大杯美式（冰熱不限）」、「私品茶鮮露醇奶茶（冰熱不限）」、「牧場直送4.0牛奶雪糕」、「可口可樂」、「FamiCollection仙草飲」及「FamiCollection天然水（2.2L）」等通通可享買1送1優惠，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「牧場直送4.0牛奶雪糕」、「FamiCollection天然水（2.2L）」及「FamiCollection仙草飲」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出玩測驗喝咖啡買1送1優惠。

另，7-11至9月19日前則推出「玩測驗喝咖啡買1送1」活動，只要開啟OPEN POINT遊樂場或7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，可測出你是LOVE or Be LOVED在戀愛中扮演的角色及你代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可獲得CITY指定飲品買1送1優惠條碼。

活動買1送1品項有「CITY CAFE美式（大）／拿鐵（大）／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果拿鐵」、「CITY PRIMA衣索比亞-精品中杯美式／精品中杯拿鐵」、「CITY TEA香鑽水果茶／冰淇淋紅茶」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（大）／咖啡珍珠歐蕾（大）／黑糖珍珠燕麥奶（大）／珍珠奶茶／冰檸檬冬瓜珍珠」。

  【你可能也想看】

►麥當勞「超殺優惠券」爽吃35天！　大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1
►身分證秀出來！「這年出生者」免費喝手搖飲　只有9天快衝
►大杯美式29元、拿鐵35元！　超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

ET快訊
川普付640萬交保　美國史上「首位拍嫌犯照」前總統
蘇拉恐中止4年無颱登陸紀錄　專家揭「關鍵時間」：更有把握
蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝
快訊／台積電大跌15元！　台股重挫逾200點
川普「嫌犯大頭照」曝光！　獲釋後首度發聲
「這7種維他命」別和藥一起吃！一圖秒懂交互作用：恐毒性加劇

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

全聯中元檔期倒數！連4天延長營業時間　多款日用品「買1送1」

【廣編】高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌　全新改裝上市

【廣編】格蘭花格25年醇享非凡、酩家首選　為秋節送禮更添誠意

達美樂推出外帶「個人披薩77元」！連續7天優惠一次看

中元拜拜水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝　最新agnès b.冰可可特價70元

咖啡豆、洗髮精買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

特大杯美式、醇奶茶一次喝！　超商「6大品項買1送1」只有3天

體雕新選擇！冷凍減脂「4探頭同時作用」　大幅提升療程效率

【廣編】海尼根150週年跨界MONOPOLY　信義區城市遊樂場快閃直擊

全聯中元檔期倒數！連4天延長營業時間　多款日用品「買1送1」

【廣編】高原騎士15年單一麥芽蘇格蘭威士忌　全新改裝上市

【廣編】格蘭花格25年醇享非凡、酩家首選　為秋節送禮更添誠意

達美樂推出外帶「個人披薩77元」！連續7天優惠一次看

中元拜拜水果大變身！龍師傅教你創意新吃法 『果』真好好吃

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝　最新agnès b.冰可可特價70元

咖啡豆、洗髮精買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

大谷翔平185億合約泡湯？美媒悲觀言論引熱議

大陸百大房企又「爆雷」！ 　方圓地產3.4億美元境外債逾期

戴資穎締世錦賽最長紀錄！連8屆闖8強　與馬琳爭4強門票

遏阻酒駕造成人命傷亡　安平警進入飲酒場所宣導禁止酒駕

川普付640萬元交保！　美國史上「首位拍攝嫌犯照」前總統

預售禁換約發酵　台中12期賣氣流向中古屋

連冒3個熱帶系統 　天氣風險：未來2周「新一輪颱風活躍期」

走入歷史！　臉書「Messenger Lite」9月18日全面停用

大谷翔平右手韌帶撕裂　名醫評估要動手術且面臨投打抉擇

Fed鷹聲再起　可能需要再進一步升息

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

消費熱門新聞

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

全台通路「激省優惠」一次看

肯德基開學點心買1送1！中元桶下殺54折

達美樂推出限時「個人披薩77元」

只有5天！超商飲品「買2送2」搶喝

速食店最新「三牲漢堡」限量開吃

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！

只有7天！超商美式「只要23元」爽喝

雲朵般的柔美口感！高質感生土司7-11領先販售

中元就拜經典飲料保佑攏總傳紅你

超商「2大咖啡優惠」限時4天搶囤

全聯中元檔期倒數！多款日用品買1送1

超商最新「青梅冰茶」限時買2送2！

高旻示將來台　網：長相男女通吃

更多熱門

相關新聞

全家拚義大利麵業績年增3成　長家Q4稼動

全家拚義大利麵業績年增3成　長家Q4稼動

全家（5903）泛鮮食業績連年看漲，其中義大利麵品類近3年皆穩健成長2成，今宣布與台北最強義大利餐廳solo pasta合作推出2款新品，預估今年義大利麵業績可增逾3成；另全家與長榮空廚合資成立的「長家國際食品」將於Q4稼動，成為供應義大利麵產品的專門廠。

個人燒肉品牌進駐屏東Global Mall

個人燒肉品牌進駐屏東Global Mall

女遭查掰頭髮剛電過加整形　警戳破她被通7年

女遭查掰頭髮剛電過加整形　警戳破她被通7年

全台最奢華滷肉飯「一碗1200元」

全台最奢華滷肉飯「一碗1200元」

高雄鹹酥雞嘉年華本周末登場

高雄鹹酥雞嘉年華本周末登場

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家7-11買1送1

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

女遊民頭骨露出　爬滿蛆蟲狂竄！驚悚畫面曝

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面