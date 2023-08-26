「背著一面國旗、徒步環島」　22歲退伍士兵登上國際媒體

▲22歲退伍士兵蔡宗霖穿迷彩服徒步環島。（圖／路透）



文／中央社

22歲的退伍士兵蔡宗霖身穿迷彩服、手持塑膠步槍，在台灣徒步環島已經一個多月。在兩岸關係緊張之際，他希望藉著自己行動，喚起民眾對中共威脅的關注，提高全民抗敵的意識。

路透社報導，上週，中國再次在台灣附近進行演習，這次是為了抗議副總統賴清德出訪巴拉圭時、往返途中過境美國。

▲蔡宗霖背上掛著一塊黃色牌子寫著「環島中，提升全民抗敵意識」。（圖／路透）



已徒步環島900多公里的蔡宗霖在基隆告訴路透社：「我們知道，如果這種情況（來自中國的持續威脅）繼續下去，情況不會好。我希望人們做好準備，在目標明確下為戰爭做準備。每個人都應該知道誰是敵人。」

蔡宗霖的背包上插著一面國旗，上面還掛著一塊黃色牌子寫著「環島中，提升全民抗敵意識」。

▲蔡宗霖表示，無論他走到哪裡，都受到熱烈歡迎。（圖／路透）



蔡宗霖環島的舉動在台灣社群媒體上受到廣泛關注。他表示，無論他走到哪裡，都受到熱烈歡迎。途中有熱心民眾送上免費食物和飲料，偶爾還會有人跟他就兩岸緊張關係進行辯論。

▲蔡宗霖表示，自己不會停下來，直到他把訊息傳遞到全台為止。（圖／路透）



一名黃姓攤販送上消暑甜點給蔡宗霖時說：「他是這個國家年輕人的榜樣。我覺得他很棒。」

蔡宗霖表示，他不知道自己還會在路上走多久，但他不會停下來，直到他把訊息傳遞到全台為止。