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賴清德喊和平保台！郭台銘勸「莫忘初衷」：更希望他繼續喊台獨

▲▼賴清德台北火聖廟參香。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前接受《年代向錢看》專訪表示，如果真的有機會跟中國國家主席習近平吃飯，希望就像招待「好朋友」提供蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶，還會跟習說，最重要的是人民的福祉，戰爭沒有贏家，和平無價。對此，鴻海創辦人郭台銘則喊話，不是選舉時請吃蝦仁飯，就能捨棄台獨工作者的過去，「請賴清德莫忘初衷」。

針對賴清德在專訪中，聲稱要請中國領導人習近平吃飯與喝全糖珍奶，還強調「和平無價」，郭台銘26日晚間在臉書發文質疑，主張和平固然值得讚許，但他實在很疑惑，「究竟賴清德的核心價值是什麼？」

郭台銘指出，2005年賴清德強調「台獨黨綱」是珍貴的資產，2017年稱自己是「務實的台獨工作者」，2019年賴清德訴求是「抗中保台」，然而到了2023年，輪到他參選時，就變成了想與習近平吃飯，說這是「和平保台」，讓郭台銘不禁直言，一到選舉，蔡英文以前不會說的話，賴清德一次講完了；連過去所有被打成「中共同路人」的人們也不敢說的話，他也一次講完了。

▲郭台銘訪美行前談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

郭台銘表示，如果賴清德真主張和平，如何解釋民進黨過去高喊抗中保台、大賣芒果乾？為什麼綠營過去要把所有主張緩和兩岸關係的聲音，都變成中共同路人？而被問到台獨，賴清德說沒有所謂獨立的路徑，「問題是直至今日，中華民國憲法明定，國土範圍包含中國大陸。正因於此，民進黨的諸多前人，才以台獨為最終目標，然而後人掌握權力後，卻逐漸見光死，實在令人不勝唏噓。」

郭台銘直言，民進黨總愛問人「核心價值」，那他也請問賴清德，「你是否拋下了所有曾經力挺過你的台獨前輩，也失去了你自己的初衷？你的核心價值是什麼？」他重申，自己樂見所有候選人主張和平，但堅持信念才能獲得大眾的敬重，即便立場不同，他更希望賴清德繼續喊台獨，那才是大家所熟悉的賴清德，請莫忘初衷。

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