郭台銘確定要選了？　挺郭派議長露口風「9月中後旬開始連署」

▲外傳鴻海創辦人郭台銘9月將宣布參選，挺郭派議長謝典林透露9月中旬後展開連署。（圖／記者林敬旻攝）



記者游瓊華／彰化報導

有意參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘動作頻頻卻又動向未明，外傳郭台銘將在9月2日造勢大會宣布參選。被視為「挺郭派」的彰化縣議長謝典林，今天出席一場餐會活動透露當天會前往參加，至於被問到是否私下協助連署，謝典林回應，「目前還沒有連署格式，但等格式定調，郭台銘也宣布參選，會協助連署」。

先前透過臉書宣布退出國民黨的謝典霖指出，自己已非國民黨員，再就國民黨之事發言就不適當，被問到國民黨總統參選人侯友宜，明天在彰化一整天行程，謝典霖秒回應「喔，我不知道！」

▲謝典林強調自己已非國民黨員，就國民黨之事發言不恰當。（圖／記者唐詠絮攝）



媒體問到，是否會積極搓合郭、侯合作，若整合失敗，是否與柯文哲整合？對此，謝典霖強調，郭、侯整合是最好的，不過不管誰跟誰合作，只要整合都是好的，「我們會盡力促成，但黨主席跟候選人本身要負最大責任，我們都是幫忙敲邊鼓而已」。

對於9月2日郭台銘造勢大會，外傳郭有可能宣布參選，若為真該如何回應？謝典林表示，當天他一定會參加，若郭宣布參選，「我都去了我能怎樣？」連署之事要等9月中旬過後，格式定調後再說。