　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘確定要選了？　挺郭派議長露口風「9月中後旬開始連署」

▲鴻海創辦人郭台銘參加葫蘆寺中元普渡超薦大法會。（圖／記者林敬旻攝）

▲外傳鴻海創辦人郭台銘9月將宣布參選，挺郭派議長謝典林透露9月中旬後展開連署。（圖／記者林敬旻攝）

記者游瓊華／彰化報導

有意參選2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘動作頻頻卻又動向未明，外傳郭台銘將在9月2日造勢大會宣布參選。被視為「挺郭派」的彰化縣議長謝典林，今天出席一場餐會活動透露當天會前往參加，至於被問到是否私下協助連署，謝典林回應，「目前還沒有連署格式，但等格式定調，郭台銘也宣布參選，會協助連署」。

先前透過臉書宣布退出國民黨的謝典霖指出，自己已非國民黨員，再就國民黨之事發言就不適當，被問到國民黨總統參選人侯友宜，明天在彰化一整天行程，謝典霖秒回應「喔，我不知道！」

▲外傳郭台銘確定參選，謝典林透露9月中後展開連署。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲謝典林強調自己已非國民黨員，就國民黨之事發言不恰當。（圖／記者唐詠絮攝）

媒體問到，是否會積極搓合郭、侯合作，若整合失敗，是否與柯文哲整合？對此，謝典霖強調，郭、侯整合是最好的，不過不管誰跟誰合作，只要整合都是好的，「我們會盡力促成，但黨主席跟候選人本身要負最大責任，我們都是幫忙敲邊鼓而已」。

對於9月2日郭台銘造勢大會，外傳郭有可能宣布參選，若為真該如何回應？謝典林表示，當天他一定會參加，若郭宣布參選，「我都去了我能怎樣？」連署之事要等9月中旬過後，格式定調後再說。

ET快訊
警車撞民宅！「逆向狂飆」影片曝光
普丁簽署新法令！　要求瓦格納成員「發誓效忠政府」
蘇拉登陸地點有變數！最新預測出爐
裝潢哪裡最值得？他一肚子火「勸省錢」　超多屋主+1
那英神隱！19億豪宅傳出售　踹人黑歷史被挖
網紅割雙眼皮失敗「慘況曝」！　每天哭：最後悔的整型

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

癌症病友「短期住院」困難　侯友宜籲中央：停止健保住院審查

雲林黨部染黑滿滿江湖味？　柯文哲：有檢核機制沒問題

藍營猛攻綠能政治獻金「發大財」　他曝相關數據：真是「藍能可貴」

郭台銘約喝咖啡柯文哲連忙回「不急啦」　點名蔡英文召集國是會議

郭台銘確定要選了？　挺郭派議長露口風「9月中後旬開始連署」

桃市長張善政任內首次出訪　途經谷歌與史丹佛憶當年

不低於8000元！侯友宜：每年調高老農津貼　水利會還農民

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

許淑華辦「泡泡趴」迎開學　提醒：私幼一學期補助2萬5000元

與郭台銘、柯文哲喝咖啡有譜？　侯友宜：我們有最好的安排

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

男友搭高鐵妹子偷買票跟上　一撇頭超驚喜：什麼意思？

癌症病友「短期住院」困難　侯友宜籲中央：停止健保住院審查

雲林黨部染黑滿滿江湖味？　柯文哲：有檢核機制沒問題

藍營猛攻綠能政治獻金「發大財」　他曝相關數據：真是「藍能可貴」

郭台銘約喝咖啡柯文哲連忙回「不急啦」　點名蔡英文召集國是會議

郭台銘確定要選了？　挺郭派議長露口風「9月中後旬開始連署」

桃市長張善政任內首次出訪　途經谷歌與史丹佛憶當年

不低於8000元！侯友宜：每年調高老農津貼　水利會還農民

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

許淑華辦「泡泡趴」迎開學　提醒：私幼一學期補助2萬5000元

與郭台銘、柯文哲喝咖啡有譜？　侯友宜：我們有最好的安排

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

U18／澳洲6失誤「煮粥」！中華5比2勝　教頭點出要注意前3棒

台東警車逆向趕支援！為閃機車「失控撞民宅」　紅綠燈也撞斷

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

控「未即時斷電」釀115死慘重野火　毛伊郡告夏威夷電力公司

才傳富邦接手都更　「鴻禧花園大廈」店面53萬租掉

紫薯、香柚都有！　「2款陳耀訓麵包」超商限定開吃了

「媽媽跟去面試」比例變高　全程替孩回答！他嘆：還遇過帶女友

幼稚園女師擁傲人巨乳！恐龍家長憂影響孩童　竟提告「虐待兒童」

台東漁船擱淺13hrs…2怪手救援助脫困！　民眾直擊拍手歡呼

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

黃國昌透天厝違建　開始拆除了

美麗島最新民調賴清德41.7％　吳子嘉嘆郭台銘害慘柯文哲、侯友宜

淪堂口？民眾黨部被控涉暴力討債　他爆受害經過：吃到骨頭都不剩

網辣問「願意當柯文哲副手？」　侯友宜：目標下架民進黨

賴清德要請習近平喝「珍奶」　基進痛批：把大選變舔中競賽

一片黑！嘉義造勢竟停電　柯文哲開酸：親身體驗「不缺電」

賴清德民調已拉開差距？　黃揚明示警：在野整合要有進度

西門町爆一番賞抽獎詐騙　北市消保官抽查4間店無違規

館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

幕後／侯友宜評估「訪美後」正式請假　拚選前3個月衝刺

恐嚇「手腳讓你斷掉」、放高利貸　民眾黨部執行長被爆涉暴力討債

快訊／中天提告賴品妤、民進黨　嗆抹黑「別把台灣人當白痴」

更多熱門

相關新聞

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

民眾黨中央委員林富男投書媒體，主張民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜「柯侯配」，並建議鴻海創辦人郭台銘出任立法院黨。對此，立委兼國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯今（26日）表示，讓侯友宜跟柯文哲共同搭配正副總統候選人，讓郭台銘擔任立法院長，共同輔選所有立委，符合國民黨徵召前的期待。

與郭台銘、柯文哲喝咖啡有譜？　侯友宜：我們有最好的安排

與郭台銘、柯文哲喝咖啡有譜？　侯友宜：我們有最好的安排

郭台銘政治路走不下去？　陳鳳馨：違反兩個政治基本原則

郭台銘政治路走不下去？　陳鳳馨：違反兩個政治基本原則

「郭柯侯」下周能見面？　朱立倫：相信在積極推動中

「郭柯侯」下周能見面？　朱立倫：相信在積極推動中

立委禮讓民眾黨？朱稱與柯見面再談　「我們是老同學都保持聯繫」

立委禮讓民眾黨？朱稱與柯見面再談　「我們是老同學都保持聯繫」

關鍵字：

謝典林郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

快訊／礁溪重機遭闖紅燈轎車撞飛　騎士當場慘死

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面