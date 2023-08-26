女強人偷吃富商「不知是人夫」　原配怒：小孩星戰模型就擺那

▲女建築師到台中照顧2孩子，丈夫卻帶小三回雲林家中滾床，她怒對2人求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／雲林報導

一名女建築師控訴張姓丈夫與邱姓小三，趁著她到台中伴讀2名孩子時，相約在雲林家中嘿咻，她提告指出丈夫身為企業主身價數億、出入都開豪車，偷吃成性不知悔改，而邱女為食品企業負責人，向2人連帶求償100萬，並表示家中擺著「星際大戰模型」跟兒女寫的春聯，邱女不可能不知道對方有家室。但法官認為無法做此連結，邱可能真不知道對方有配偶，因此判只有丈夫要賠償她25萬元。

根據判決，女建築師主張，張姓丈夫趁她到台中照顧2名未成年子女上學之際，帶著邱姓小三到南投甜蜜住飯店、或回雲林家中翻雲覆雨，而丈夫先前有對她家暴、硬上的紀錄，她於是在房間內裝設監視器以自保，沒想到卻先拍下了難堪的偷情實況。

女建築師憤而開撕丈夫與小三，提告指出丈夫外遇對象不只邱女，早被台北、新北、台中等地法院判決丈夫侵害她的配偶權，而且丈夫身為企業主、海內外資產數億，出入豪車代步；邱姓小三也為食品企業社、燒烤店負責人，2人經濟能力皆優渥，反觀她長期在台中陪讀2子女、工作不穩定，孩子的生活費還得由她長期墊支，雙方經濟實力差距懸殊，向對方2人連帶求償100萬賠償金。

丈夫則主張妻子竊錄的影像，嚴重侵害他的隱私，不得作為證據使用，他們的關係已形同陌路、婚姻早是名存實亡；小三則表示，自己並不知道張男有配偶，雲林的住處並沒有任何女性或小孩的東西，看起來就是單身男子的住所。

女建築師進一步提出照片，並說明屋內有「星際大戰」模型，還貼有小孩手寫的春聯，應可推斷屋主為有子女之人，但法官認為，也有許多成年人喜歡星際大戰模型，現在的春聯很多做成Q版、或者也有喜歡童趣字跡的成年人，難以這些物品連結女性或小孩，同時也無法證明邱女到家中時這些東西就在、還是事後要拍照時才擺出來。

法院審後認為，無證據確信邱女知悉張男為有配偶之人，因此不須負擔侵權責任，審酌女建築師為政府都發局建築師、年收百萬，張男的財力與加害程度，判決張單獨賠償25萬精神撫慰金較適當，仍可上訴。