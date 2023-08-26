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正宮生產日逼見面！小三吃醋「誰最重要」　消防猛男訴離追愛慘敗

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲已婚消防員外遇小三不認錯，更嗆妻不整理家裡請求離婚。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫Pakutaso）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名消防員外遇小自己一輪的電子廠員工，而小三佔有慾極強，刻意陪著對方上班、種草莓，更在正宮臨盆當天，逼迫人夫見面，正宮對2人提告獲賠17萬元。但人夫又提告妻子要求離婚，結果反遭到法院打臉。

外遇的人夫阿章（化名）主張，妻子小麗（化名）生下2個孩子後，於產後2018年5月至2020年8月請育嬰假，由他工作負擔家用，這段期間小麗卻不分擔家務，導致家裡雜亂，且雙方早因生活習慣不合，感情冷淡，無法正常對話。

阿章又說，他的確有過婚外情，但分手後極力試圖挽回婚姻，小麗卻不斷發文向他的同事宣揚此事，甚至害他被服務單位處分，持續加劇兩人婚姻之裂痕，足見雙方婚姻關係之破綻發生，可歸責於小麗，提告請求離婚。

小麗無奈表示，阿章在他懷孕期間搞偷吃，經判決侵害配偶權勝訴後，阿章即未徵詢她意見搬出去住，就算婚姻有破綻，也是對方得負較重責任。

法官根據先前判決內容，得知阿章與小三在2020年1月至8月間，曾發生性行為、出遊、以通訊軟體調情，同年的2月5日為小麗臨盆日，小三不滿阿章po文提到此事，數度傳送「為什麼要發文」、「我現在就是要你陪我」、「到底我比較重要還是她比較重要啊」、「什麼時候來多久」、「你為什麼不為了我刪文」，阿章極力安撫，更答應隔天見面；另在7月24日，小三詢問「我是小三嗎」，阿章甜蜜回覆「不是，你是我女朋友、以後的老婆」，可見阿章破壞原本婚姻生活之情節非輕。

法官也指出，家務勞務本是夫妻共同負擔，且阿章提出的「房間髒亂」照片中，小麗與孩子的主臥室堆放玩具、尿布、嬰兒床等生活必需品，並不到雜亂的程度，阿章的房間乾淨整齊，反而證明阿章只整理自己的生活環境，竟以此事指責小麗不整理，另外遭消防局懲戒一事，明顯是因婚外情而被處罰，與小麗無關，駁回阿章請求離婚之訴。全案還可上訴。

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