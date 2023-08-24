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社會 社會焦點 保障人權

懷孕女友是「人妻+詐欺犯」　痴男退伍金換她免囚被綠...崩潰提告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲花蓮退役軍人發現女友已婚還是詐欺犯，仍等她離婚娶她，婚後卻發現妻子出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名退役軍人在女友婷婷(化名)懷了他的小孩後，才得知她其實是人妻，而婷婷又突然被警察逮捕，他又發現婷婷竟是詐欺犯，因熱戀中仍拿出20萬元退伍金和存款幫繳罰金，讓婷婷不用坐牢。不料婷婷離婚後才和他結婚不久，又再犯下詐欺案入獄，留他一人照顧剛出生的嬰孩，出監後婷婷到卡拉OK工作，又劈腿小王，讓這名退伍軍人終於忍無可忍，將婷婷和小王告上法院。花蓮地院審理，判定兩人侵害配偶權，應連帶賠償50萬元。

人夫表示，他從2018年退役後，開始和婷婷交往，同年8、9月她懷孕才告知已婚身分，隔年婷婷離婚，他也火速在長子出生前娶了她，並為小孩驗DNA證明是他的小孩。

人夫指出，2018年兩人交往期間，婷婷突然被警察逮捕，他才知道她因詐欺案件將入監執行，連忙拿出存款和退伍金20萬幫她繳納易科罰金，讓她免去牢獄之災，但婷婷不知悔改又再犯詐欺案，被法院判處1年10月徒刑，這次因為沒錢繳罰金，在長子出生4個月時就入監服刑，這段期間都他必須獨力賺錢、扶養小孩。

等婷婷出監後，他把每月薪資6萬元全數交給她管理，原以為家庭可以幸福美滿，不料去年10月起，婷婷到她哥哥開的卡拉OK店工作，每天傍晚出門，到凌晨2、3點才回家。他多次發現婷婷和其他男人曖昧，婷婷多次吵著要離婚，他為了家庭完整只好隱忍。

直到今年2月，他透過朋友得知，婷婷對外自稱是另一男子小王的女友，而小王明知婷婷已婚，還和她擁吻、發生多次性行為，而攤牌後婷婷既不願離婚，也不願和小王分手，讓他感到相當痛苦，於是打官司向兩人求償60萬元。

全案審理時，婷婷和小王一同搭車來法院出庭，兩人承認曾經交往，但小王並不知道婷婷已婚，且兩人目前已經分手。

法官認為，既然兩人都承認交往，且小婷的臉書頭像就是她和丈夫、3名孩子的全家福合照，而她和小王是臉書好友，臉書上還4名共同好友，小王應知道她已婚，但小王卻在臉書上發布和小婷的親吻照表示「我愛你，老婆～」，判定兩人都侵害配偶權，應連帶賠償50萬元，全案還可上訴。

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