上班的動力！女軍人激戰人夫同袍嬌喊：你勾出我的淫　正宮心碎

▲花蓮國軍一名人妻偷吃同袍，被對方老婆告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮人妻小雅(化名)在國軍服役時，暗戀已婚的同袍阿偉(化名)，將他視為每天上班的動力，而後兩人迸出愛的火花，小雅和阿偉開始交往上床，陷入熱戀的小雅經常傳訊示愛，嬌喊兩人好像「電視劇、童話故事」、「我原本很單純，你勾出我的淫」。姦情曝光後，小雅被正宮告上法院，花蓮地院審理後，認定小雅侵害配偶權，判她要賠25萬元。

正宮指控，她和丈夫阿偉結婚9年，從前年起阿偉態度就明顯冷淡。阿偉有個部隊女同僚小雅，今年2月情人節當天，她發現小雅的配偶將他的LINE大頭照，換上阿偉和小雅的合照，她向阿偉質問後，阿偉才坦承外遇。而小雅明知阿偉已婚，還和他多次發生性行為，已破壞她的家庭，讓她痛苦到看身心科，要向小雅求償60萬元。

全案審理時，小雅表示她和阿偉都是軍人，她因2019年8月時調到阿偉同單位才認識，因阿偉說自己和妻子感情不好，卻對她噓寒問暖，後來還謊稱離婚，當時她也和丈夫分居，才和阿偉交往並發生關係，直到她發現阿偉仍常載正宮和小孩出遊才起疑，對阿偉也逐漸冷卻，是阿偉持續糾纏，所以到正宮發現時兩人才分手，交往期間為前年5月31日至去年10月。

法官查看兩人訊息，小雅常傳訊對阿偉示愛說「剛開始喜歡你，就只想單純的喜歡，看著你每天上班的動力，但沒想過你也會對我有好感，然後走在一起，住進我的心裡，那種感覺只有在夢裡會出現，童話故事，電視劇般的劇場，誰有沒想過，我喜歡的人也剛好喜歡我！」、「是你害我變成這樣的，我原本很單純，你勾出我的淫」、「想著你～～幫我然後……X好煩喔」、「你是我這一輩子都不想失聯的愛」，連小雅不想和丈夫發生性行為，也傳訊給阿偉說「我月經來了，鬆一口氣哈哈」，親密對話可見兩人確實交往並發生性關係。

法官認為，小雅剛認識阿偉時就知道他已婚，也未提出證據證明曾確認阿偉已離婚才交往，兩人有親吻、勾肩、臉頰貼近、發生性行為等等親密行為，已侵害配偶權，審酌小雅退伍後領有60萬退伍金，目前剛另就職月薪2萬7，已與配偶離婚還要共同扶養3名子女等情，判她要賠25萬元。全案還可上訴。