竹北奪命路口！三寶媽遭二次輾過慘死　民眾放白色花束致哀

▲竹北嘉豐二街23日傍晚發生一起死亡車禍。（圖／翻攝臉書社團竹北市中興里大小事，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北市23日傍晚發生一起死亡車禍，一名女性騎士行經嘉豐二街遭對向左轉轎車撞倒，沒想到轎車不只沒停，還繼續向前開往逆向，騎士趟在地上遭車輛的前後輪二次過。事後，有民眾在路口放上白色花束，里長也證實，女騎士已不幸身亡。

竹北市中興里里長莊淙澍將民眾提供的行車紀錄器畫面上傳臉書社團「竹北市中興里大小事」，影片中看見這名騎士直行嘉豐二街的路段時，突然遭前方對向左轉的小轎車撞上，騎士不支倒地，但肇事車輛不僅沒有停車，還繼續往原本的左向開往對向車道，期間小轎車直接輾過騎士，畫面中還可看見小轎車的輪胎因為輾到「異物」，導致車輛向上彈了兩下，非常驚悚。

▲有民眾在路口放上白色花束，里長也證實傷者當日就已經死亡。

不過，這個路口在貌似「地獄路口」之一，有網友說「這個路口在傍晚擁擠時段常常有車子疾駛，或是前面轉彎車正在禮讓行人通過時後面車子無法往前，後面就會狂按啦叭逼車逼人。今天警察正處理完這個車禍時，嘉豐二街家樂福端右轉車還不願意停等幾個小孩子通過，前輪都壓在斑馬線上還慢慢前進，嚇得那幾個孩子尖叫趕快跑。」、「這幼稚園的家長也會有一些都雙黃線迴轉 直接尻進去幼稚園」、「傍晚這條嘉豐二就有2起車禍.一個在麗明眼科那邊…一個就在家樂福旁這起….願傷者平安」。

對於不幸被輾斃的女騎士，網友也惋惜「R.I.P.三個孩子的媽媽。」

▲民眾在路口的號誌桿下放上花束。（圖／記者陳凱力攝）