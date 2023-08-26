2人闖台北捷運機廠「塗鴉列車」監視器畫面曝　警掌握嫌犯身分 

記者邱中岳／台北報導

台北捷運北投機廠在8月24日凌晨3時許，發生列車遭塗鴉事件，捷運警察隊業與北投分局成立專案小組積極偵辦，除派鑑識人員採集現場跡證外，也擴大調閱廠區及聯外道路監視器影像，已初步掌握嫌犯身分。

捷運警方調查，目前已發現有2名涉嫌人，目前全力查處中，另台中捷運及高雄捷運近日亦發生類似案件，已與相關偵辦單位聯繫，針對犯案模式、犯嫌衣著特徵比對是否為同一組人。

▲捷運列車在24日凌晨遭塗鴉，警方鎖定2嫌犯（紅圈）追查。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運警方指出，有關塗鴉客任意侵入並以噴漆等物質破壞捷運列車外觀之行為，除了可能違反刑法306條「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」罪責，得處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

另外根據大眾捷運法第44條第2項，「非大眾捷運系統之車輛或人員不得進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所」。

▲北投捷運機廠遭2人侵入，停放裡面的列車遭塗鴉。（圖／記者邱中岳翻攝）

大捷法第 50 條第 1 項第 1 款規定，「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，處新台幣1萬元以上1百萬元以下罰鍰」。

捷警與各專案小組情資整合、全力查緝，共同維護捷運旅客安全的乘車環境，同時呼籲民眾應在合法處所揮灑創作，切勿以身試法。