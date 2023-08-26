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蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

▲▼蘇拉颱風最新位置。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「小鋼炮」蘇拉颱風最新路徑往南偏，下周一(28日)太平洋高壓強弱將是影響蘇拉北轉路徑變化關鍵，由於蘇拉颱風下周二(29日)往台灣靠近，最快當天發海警，下周三、四影響台灣最劇，將有強風驟雨，尤其東部影響最大，若路徑沒有變動，最可能從花東或恆春半島登陸，不過未來路徑變數仍大，下周一將更明朗。

中央氣象局預報員趙竑表示，蘇拉中颱目前位菲律賓外海，距離台灣大概500公里，相當遙遠，不過已對台灣東南部沿海帶來長浪，目前強度增強到近中心最大風速每秒45公尺，暴風半徑150公里，所屬環境溫暖適合發展，未來可能逐漸增強，下周二或下周三(29日~30日)有機會接近強颱。

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趙竑表示，蘇拉颱風明天(27日)將持續往南走一點，下周一過後有慢慢往北分量，隨丹瑞颱風慢慢北上，太平洋高壓增強，蘇拉颱風下周二將往西北移動，下周三、四(30日~31日)影響台灣，會有強風驟雨。

蘇拉颱風最新預報路徑也往南修正，趙竑表示，蘇拉颱風還在菲律賓海面打轉階段，關鍵為下周一北轉後太平洋高壓的強度，牽動蘇拉颱風路徑變動，不過下周二可能發布海警。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於颱風中心登陸地方變數仍大，趙竑表示，依照目前預報潛勢路徑，未來若沒有變動的話，花蓮、台東或恆春半島登陸都有可能，時間點可能是下周三(30日)晚間，不過未來路徑不確定大，陸警還有很大不確定性，取決後期路徑偏南或偏北，不一定是台東登陸，也可能往南邊海面或往北朝琉球，下周一將會比較明朗。

降雨趨勢部分，趙竑指出，明天到下周一為白天高溫炎熱，午後有雷陣雨天氣型態，尤其中南部山區要留意局部較大雨勢；下周二東部水氣多，東半部整天有不定時陣雨，西部為午後雷陣雨；下周三將是影響最大的一天，東部降雨最明顯，西部降雨要看颱風未來動態而定，若路徑偏北，西部北部和中部將有較大雨勢，路徑偏南則影響恆春半島和南部。

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