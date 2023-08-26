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賴品妤摔倒！律師曝「記者強行跟追」可告這條

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲賴品妤與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者劉維榛／綜合報導

立委賴品妤「摔倒風波」越演越烈，她發文「譴責假記者真新聞製造業的惡劣行為」，事後中天新聞要對賴品妤、民進黨提告。對此，網友紛紛發問「被記者強行跟追，導致跌到有法可管？」執業律師多年的基隆市議員鄭文婷表示，其實可提告「社會秩序維護法」處3000元以下罰鍰或申誡。

擁有律師身分的鄭文婷，她在粉專表示，被許多人關心問及「賴品妤遭到記者強行跟追導致跌倒，有法可管嗎？」以及是否違反跟蹤騷擾防治法的相關規定？

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鄭文婷解釋，這樣的行為可能無法構成「跟騷法」的相關罰則，因跟騷法所規定的必須符合 「性」或「性別」有關之事項才得以構成違法。

「那就無其他法律可管了嗎？」鄭文婷接著說，以她專業角度來看是有的，「那就是社會秩序維護法」，因為在社維法第89條第二款規定：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者。」得以處3000元以下罰鍰或申誡。

回顧當天狀況，賴品妤以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。中天記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」「是否在為選情止血？」賴則回應，關於爸爸的事情前兩天在黨團記者會講得非常清楚，包含聲明內容也是，當時也有人問是否為選情止血，但這樣的說法太小看她爸爸，她爸爸黨外時期對抗威權，擔任立委時期也堅持反核跟環保的立場，對於他的決定完全支持，提告部分也支持他對這些時期的抹黑言論悉數提告。

說完賴品妤即離去，而中天記者則追上去提問，「為什麼這些錢都跑到新潮流口袋？」「委員雙標爭議要不要講清楚」、「不是說奉陪到底嗎？媒體都在奉陪你啊！不是說不畏戰嗎？」後進電梯口時發生推擠衝突，賴品妤摔倒在地，高聲喊「你為什麼要推我？」「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

中天記者則持續追問，「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」、「賴勁麟創辦的協會到大陸賺錢是否雙標」、「雙標爭議要不要講清楚」，賴隨後搭乘電梯離開。事後，賴品妤發文指責該記者，綠營民代也聲援。中天、藍營民代則批評賴品妤假摔。

▲▼賴品妤發文。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

▲賴品妤嗆慣犯「行為不配稱記者」。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

賴品妤24日晚間發文還原現場，表示是中天記者不斷跳針、提問重複的問題，一路尾隨、不停騷擾她、靠近她，甚至肢體碰觸，「我無路可走，也因此摔倒」。賴指出，這位爭議不斷的中天記者不在正式記者會的時候提問，反而故意在無關場合製造混亂，好讓自己做想要的新聞操作，這樣的行為已不配稱為記者，也請大家一起嚴正譴責假記者真新聞製造業的惡劣行為。

事後，中天發出聲明表示，民進黨立委賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑中天記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害中天記者及中天新聞名譽的言論，公然散布誣指中天記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯、及假記者真新聞製造業等等不實指控；中天記者林宸佑及中天新聞忍無可忍、不能再忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。

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