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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中天提告賴品妤、民進黨嗆抹黑　民進黨反擊了

▲▼民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者陳家祥／台北報導

立委賴品妤日前出席活動和中天新聞記者發生衝突，引發各界關注。針對中天新聞提告一事，民進黨發言人張志豪表示，中天是紅的，抹不黑，也沒有抹黑。本黨對提告表示尊重，但是非曲直影片已經證明，中天記者的強迫式採訪不被社會接受，也提醒不要變成法院認證的假新聞製造機。

民進黨立委賴品妤24日在一場記者會現場，遭中天記者緊追綠能議題而發生推擠碰撞，賴摔倒在地怒喊「為什麼推我」，而後中天跟藍營民代批評賴品妤是假摔。中天新聞25日表示，要對賴品妤、民進黨提告，批賴一再發表誹謗並損害中天新聞名譽的言論，籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。

回顧當天狀況，賴品妤以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。中天記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」賴則回應，關於爸爸的事情前兩天在黨團記者會講得非常清楚，包含聲明內容也是，當時也有人問是否為選情止血，但這樣的說法太小看她爸爸，她爸爸黨外時期對抗威權，擔任立委時期也堅持反核跟環保的立場，對於他的決定完全支持，提告部分也支持他對這些時期的抹黑言論悉數提告。

說完賴品妤即離去，而中天記者則追上去提問，「為什麼這些錢都跑到新潮流口袋？」、「委員雙標爭議要不要講清楚」、「不是說奉陪到底嗎？媒體都在奉陪你啊！不是說不畏戰嗎？」後進電梯口時發生推擠衝突，賴品妤摔倒在地，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

中天記者則持續追問，「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」、「賴勁麟創辦的協會到大陸賺錢是否雙標」、「雙標爭議要不要講清楚」，賴隨後搭乘電梯離開。事後，賴品妤發文指責該記者，綠營民代也聲援。中天、藍營民代則批評賴品妤假摔。

賴品妤24日晚間發文還原現場，表示是中天記者不斷跳針、提問重複的問題，一路尾隨、不停騷擾她、靠近她，甚至肢體碰觸，「我無路可走，也因此摔倒」。賴指出，這位爭議不斷的中天記者不在正式記者會的時候提問，反而故意在無關場合製造混亂，好讓自己做想要的新聞操作，這樣的行為已不配稱為記者，也請大家一起嚴正譴責假記者真新聞製造業的惡劣行爲。

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