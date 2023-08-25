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廖先翔控賴品妤父親「綠電超級門神」　綠黨團：廖父貪污被判6年

▲▼ 侯友宜競選辦公室舉辦「不要狡賴：綠金新潮流 賴清德踹共！」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲國民黨立委參選人廖先翔（左） 。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委參選人廖先翔指控競選對手賴品妤之父賴勁麟「綠電超級門神」，對此，民進黨團25日給了迴力鏢，指廖先翔父親廖正良因為貪污被判刑6年，黨團表示，最荒謬的狀況是，國民黨講了這麼多天綠能，卻完全拿不出違法事證，結果自家候選人，正是這樣貪污圖利的背景，「國民黨指控綠電卻完全拿不出證據，就為掩護自家參選人違法，非常荒唐」。

廖先翔今在記者會中指出，2002年賴勁麟跟賴清德還是立委時，兩人力推獎勵《再生能源發展條例》，蔡英文上任後，賴勁麟的雲豹能源從本來千萬資本，搖身成為營收百億的綠能巨獸，旗下19家子公司也財運亨通，這是不是「鈔錢部署」？賴勁麟像是新潮流在企業界的超級門神，呈現「綠電金流惡性循環」。

對此，民進黨立委洪申翰指出，坦白說聽了覺得很荒謬，這個競選對手廖先翔看起來很年輕，但他父親正因為貪污被判刑6年，最荒謬的狀況是，國民黨講了這麼多天綠能完全拿不出違法事證，結果自家候選人正是這樣貪污圖利背景。

洪申翰表示，廖先翔的指控就好像是林益世出來罵貪污、還是陳雪生、傅崐萁罵性騷擾，非常荒唐，但國民黨就是用這種莫須有指控，完全拿不出證據，就為掩護自家參選人違法，這樣的做法一定會被看穿手腳，任誰都知道這非常荒謬、荒唐。

洪申翰表示，應該回到事實本質，若要討論哪裡有弊端就提出事證，不分藍綠，民進黨態度就是弊案請嚴查嚴辦，不像國民黨跟民眾黨袒護高虹安，這是最基本態度，但拿不出證據，卻用一些亂七八糟的事情影射，最終就沒有證據跟違法事證。

洪申翰指出，很多藍營媒體人也都覺得不要再打這個了，打來打去根本拿不出證據，這些大家都看得出來，選舉應該回到根本事實，就是檢驗候選人能力跟背景，現在推出來的候選人到底是誰？做過哪些事情？有沒有違法過？這才是大家需要關注的事情。

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