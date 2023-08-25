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鄧佳華才喊保護賴品妤　IG再爆「將加入民進黨」邀約人對話曝光

▲▼才說保護賴品妤！鄧佳華爆「加入民進黨」捍衛女權　邀約介紹人是他。（圖／翻攝自鄧佳華、賴品妤臉書）

▲鄧佳華才喊保護賴品妤，再爆「將加入民進黨」，邀約人曝光。（圖／翻攝自鄧佳華、賴品妤臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

「FBI帥哥」網紅鄧佳華因為多件爭議事件爆紅，過往他經常透過社群平台向心儀女子告白，近日民進黨立委賴品妤出席活動時，遭中天記者緊追發生推擠糾紛，事後賴品妤在臉書指控記者騷擾，他也出現在貼文下方留言「品妤我會保護妳」，不久後更宣布28日將「加入民進黨」，引發討論。

▲▼才說保護賴品妤！鄧佳華爆「加入民進黨」捍衛女權　邀約介紹人是他。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

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▲▼才說保護賴品妤！鄧佳華爆「加入民進黨」捍衛女權　邀約介紹人是他。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

▲鄧佳華在賴品妤臉書留言「品妤我會保護妳」。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

賴品妤24日上午出席公開活動時，因為媒體追訪摔倒與《中天新聞》記者發生衝突，事後她在個人臉書指控該記者「故意在無關場合製造混亂」、「這樣的行為不配稱為記者」等，貼文一出立刻引起各界人士留言關心，鄧佳華也留言力挺賴品妤，心疼寫下「品妤我會保護妳」、「品妤沒事的，我會保護好妳，我捍衛女權」。

▲▼才說保護賴品妤！鄧佳華爆「加入民進黨」捍衛女權　邀約介紹人是他。（圖／翻攝自鄧佳華IG）

▲鄧佳華宣稱將加入民進黨。（圖／翻攝自鄧佳華IG）

鄧佳華留言的隔天，他隨即在個人Instagram轉貼一張LINE對話截圖，原來他收到好友私訊，邀請他加入民進黨，還說可以陪他去服務處，他也馬上同意對方的邀請。鄧佳華分享這張截圖時，還用紅色字體強調，「下周一，企業家要帶我加入民進黨」，間接曝光了介紹人身份。

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