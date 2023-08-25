明道大學退場「教師喊救」！教團批為時已晚：無法起死回生

▲明道大學自救會與教職員爭取免退場，教育部指現有法令沒有恢復辦學空間。（圖／翻攝學校網站）

記者許敏溶／台北報導

今年6月被教育部勒令停招的明道大學，自救會與教職員今（25日）秀出獲得3.36億資金書面資料，爭取免退場。教團指出，依法明道大學明年停辦已成定局，教職員現在自救為時已晚，爭取動作就像孝女白琴，不能讓明道起死回生。教育部則表示，根據退場條例，沒有賦予應停辦退場學校恢復辦學空間。

位於彰化縣的私立明道大學，去年因財務問題被教育部列為專輔學校，改善期滿未能解除專案輔導，被退場審議會命令112學年停止全部招生，112學年結束時（113年7月31日）停辦。但明道大學自救會與教職員及校友，今北上召開記者會，秀出獲得研華集團願意提供3.36億的捐資承諾書，希望教育部讓明道大學恢復辦學。

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教育部則回應，明道大學因財務顯著惡化，在退場條例施行前，就被教育部列為專輔學校，並多次督促該校應積極補足財務缺口，但終沒有改善。後來退場條例施行後，經教育部依退場條例再給予改善期限到今年5月31日止。

教育部進一步指出，明道董事會與部分教師，在專輔期間多次出示已經獲得多間企業公司捐資承諾書或合作意向書，表示將補足財務缺口，但到改善期屆滿為止，仍然沒有資金挹注，教育部才根據退場條例規定，在6月15日函令學校在112學年度停止全部招生，並在112學年度結束時停辦。

教育部表示，退場條例立法意旨，是為了經過檢驗後認定辦學體質不佳的私校能順利平和退場，且退場條例也規定，專案輔導學校屆期仍未獲學校主管機關免除專案輔導者，主管機關應該命令學校停招並停辦，且退場條例並沒有賦予應停辦退場學校恢復辦學空間。

教育部強調，大學辦學除需有校地、校舍、設備、師資外，更需要穩定資金持續挹注，保障學生學習權益。以大學連續招生4年為例，至少也需要正常維運8年以上，才能讓所招收的學生如期畢業，代表學校營運除了要補足短期財務缺口，還要長期維持校務營運，才能保障學生受教權益及高教品質。

▲明道大學自救會與教職員高喊「總統救我們」、「要生存」等口號，爭取免退場。（圖／記者許敏溶攝）

全國私校工會則表示，私校教職員自救應在學校辦學出現異常時，就開始發聲，但是大部分私校教師都缺乏警覺，就算學校出現嚴重弊端時仍不敢發聲，導致學校繼續沉淪。明道大學一直有人謀不臧、劣幣逐良幣的問題，快速退場並不意外。

私校工會指出，依法明道大學明年停辦已成定局，教職員召開記者會自救為時已晚，教育部不可能違法讓明道大學恢復辦學。教職員自救是要在學校列專輔「插管」期滿前，現在學校行將就木才出來呼喊，爭取動作就像孝女白琴，不能讓明道起死回生。