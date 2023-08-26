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國軍偵獲32架次共機擾台　BZK-005無人機沿中線飛行再繞至東南空域

▲國防部26日公布的共機進入台海周邊活動示意圖。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部26日公布的共機進入台海周邊活動示意圖。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（26日）表示，自昨早6時至今早6時止，偵獲共機32架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域20架次；另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動，而國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公開資料，上述20架次共機機種為蘇愷-30機2架次、殲-10機8架次、殲轟-7機4架次、運-8反潛機1架次、空警-500機1架次、運-9通信對抗機1架次、TB-001無人機1架次、BZK-005機1架次、彩虹4型無人機1架次。

從「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」來看，TB-001無人機、BZK-005無人機及運-8反潛機，自海峽中線或及其延伸區以西空域飛入，再繞飛至台灣東南空域後折返，其中BZK-005無人機更是沿著中線飛行一段距離。

BZK-005無人機可執行通信中繼、偵查，甚至可掛彈多種彈藥進行攻擊，或測繪及貨物運輸等民用任務，其翼展達18公尺、最大續航時間近40小時。

TB-001無人機又被稱作稱作「雙尾蠍」，是解放軍現役最大型無人機，除偵察功能外，也可掛載不同形式的飛彈、雷射導引炸彈，最多可同時掛載24枚。

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