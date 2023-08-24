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國防預算再增314億！總體規模6068億創新高　蔡政府任內成長38%

▲▼行政院院會記者會 113年度中央政府總預算案 國防部副部長柏鴻輝說明國防預算編列。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長柏鴻輝說明國防預算編列。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院24日院會通過113年度中央政府總預算案，歲入編列2兆7092億、歲出編列2兆8818億，歲入歲出差短1726億。其中，近年來兩岸關係緊張，國防預算逐年增加，明年度預算編列較112年度，增加314億，使國防預算整體規模來到6068億，較112年度增加265億、約增4.6％。根據統計，蔡政府8年任內國防預算共成長38%。

113年中央政府總預算編列各界較關注的國防經費部分，113年度歲出編列4406億，較112年度增加314億、約增7.7％。其中，包含軍事投資1306億，較去年增加314億、作業維持1310億，較去年減少26億、人員維持1790億，較去年增加4億。

▼政院公布113年度中央政府總預算案編列情形。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

▲▼主計處公布113年度中央政府總預算案編列情形。（圖／行政院提供）

若加計新式戰機採購預算453億，及海空戰力提升計畫採購特別預算490億，共943億，合共5349億，較112年度相同基礎增加174億、約增3.3％。

另外，若進一步如連同非營業特種基金719億，整體國防預算規模將達到6068億，較112年度相同基礎增加265億、約增4.6％。

針對國防預算增加的部分，國防部副部長柏鴻輝說，明年是軍售款付款的高峰期，相關預算隨時調整做編列，但因為明年的海空特別預算和軍售款，加總主要是用在高教機籌措，其他預算還包含在機密預算所編列的，「這些品項都是增加國防的整體戰略做構想，詳細內容必須要用在機密預算答詢時說明」。

▲▼主計處公布113年度中央政府總預算案編列情形。（圖／行政院提供）

▲▼主計處公布113年度中央政府總預算案編列情形。（圖／行政院提供）

▲▼主計處公布113年度中央政府總預算案編列情形。（圖／行政院提供）

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