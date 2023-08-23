莫斯科商業區傳爆炸聲！距克宮僅13公里　烏克蘭3架無人機遭擊落

▲俄羅斯首都莫斯科市中心23日凌晨傳出爆炸聲，軍方表示是烏克蘭無人機攻擊。（圖／翻攝自Telegram）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯官媒俄新社23日報導稱，首都莫斯科商業區凌晨傳出爆炸聲，現場飄出煙霧，俄羅斯國防部認為是3架烏克蘭無人機於22日晚間發動襲擊，其中2架被擊落，1架受到電子戰干擾失控墜落。此次遇襲地點距離克里姆林宮僅13公里，上周，烏克蘭無人機才於19日擊中一棟距離克里姆林宮約5公里的市中心建築。

Беспилотник врезался в строящееся здание в "Москва-Сити"https://t.co/ad39AYgk0r https://t.co/H9dBXD3XzV — РИА Новости (@rianru) August 23, 2023

根據路透社引述俄新社報導，莫斯科商業區凌晨聽見爆炸聲，在俄新社公布的影片中可以看見市中心大樓飄出一團白色濃煙。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，防空部隊在莫斯科的莫扎伊斯克區（Mozhaysky rayon）與西北市郊希姆基市（Khimki）各擊落1架烏克蘭無人機。據Google地圖估算，莫扎伊斯克區距離克里姆林宮僅13公里，希姆基市則距離約20公里。

▲網路流傳影片中可見，窗外閃現橘黃色火光後，隨即聽見爆炸聲。（圖／翻攝自X）

索比亞寧提到，第3架無人機受到電子戰干擾失去控制，墜毀時撞上莫斯科市中心一棟正在建設的大樓，導致該建築大約10到15樓高度的外牆損壞。

路透社補充，此前烏克蘭無人機19日發動襲擊，擊中了距離克里姆林宮僅僅5公里的一座建築物。另有俄媒報導指出，當局22日晚間一度針對莫斯科州所有機場實施「地毯」計畫，對所有預計起降的飛機進行管制禁航，據稱這是在空中發現未知或危險物體時才會進行的緊急措施。