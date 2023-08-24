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父母是小米愛好者！「不給買iPhone」她求助：朋友都用13 Pro

▲▼iphone 13 pro 系列最受歡迎的就是「天峰藍」款式。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

▲原PO想要換iPhone。圖與本文無關。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

記者曾筠淇／綜合報導

想買iPhone，但家人卻不同意！一名女網友發文表示，她的手機已經有點卡卡的，看到身旁朋友都用iPhone，就讓她很心動，想換iPhone 13 Pro，然而父母卻不同意，嫌貴、使用體驗差，她該怎麼說服爸媽？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「父母不讓買iPhone」為標題發文，提到她目前使用小米的手機，但因為已經用了很久，所以不但卡卡的，有時還會自動關機，已經送修好幾次。

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原PO目前想要換iPhone 13 Pro，並補充道，她身邊朋友都用這支，評價很不錯。雖然她還未滿18歲，但因為有打工，所以想要存錢買空機，怎料當她告訴父母後，兩人都不同意。

原PO說，父母都是小米的愛好者，覺得iPhone很貴、使用體驗差，若真要換手機，哪個品牌都行，但iPhone就是不行。對此，原PO直呼，她是想用打工的錢買，不會跟爸媽借錢，有什麼方式可以說服父母呢？

▲小米 Xiaomi。（圖／路透社）

▲爸媽都是小米愛好者。（圖／路透）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「身邊的朋友都用，看起來這個是主要原因」、「買小米旗艦款的手機，如果他們還擋你，那就是純粹太貴，找理由不給你買而已」、「不用買到Pro，除非你是靠YT或抖音賺錢」。

而針對iOS與安卓，也掀起討論，有一派網友表示，「你是不是拿小米的低階機然後說Android不好？我是建議不一定要iPhone啦，沒有品牌迷思可以選到更好的手機，也可以省下不少錢」、「請不要跟風用iPhone，iPhone沒那麼好」、「iPhone真的沒有比較好，我建議你換S23 Ultra」。

另一派網友則認為，「說想要買iPhone就一大堆人批評跟風、不好用，說真的我iPhone和安卓旗艦機都有在用，但是你讓我只能選一個，我絕對不會選安卓，幾乎任何APP安卓都是二等用戶」。

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