112年議長盃高中職熱門音樂大賽　26日8隊晉級進行決賽

▲「112年議長盃高中職熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，歡迎民眾到場為決賽隊伍加油打氣。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市議會主辦、社團法人中華民國青年音樂研習協會、台南市議員蔡宗豪服務處協辦之「112年議長盃高中職熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，歡迎民眾到場為決賽隊伍加油打氣！

台南市議員蔡宗豪指出，「112年議長盃高中職熱門音樂大賽」，競賽象是全台南各大高中職學生（含應屆畢業生及五專前三年），從2023年7月1日至7月31日完成線上報名及影片投稿，並於8月12日公布晋級隊伍，8月26日下午2-7時，在勝安社區太陽能雨球場舉行決賽（演出歌曲為兩首不同曲目，不可超過或少於，可為組曲）暨頒獎典禮。

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蔡宗豪說，比賽更進行『人氣王票選』，在網站上點進照片後滑到喜歡的隊伍，幫他們留下一個讚來支持他們，為鼓勵年輕人展現自信與才華，照片總讚數第一名的隊伍可獲得「最佳人氣獎」獎學金鼓勵。讚數統計至26日比賽當日下午4時止。

此外，經由各評審老師審核後，在數十組參賽隊伍中，決選出以下隊伍成功晉級決賽，晉級名單如下（依照報名順序）：宮美純掐、早安你好給我錢、趙氏陶藝、沙發馬鈴薯、壞了規矩我hold不住喔、Passion！、今天啟動了嗎、破冰船等隊伍。決賽將26日於勝安風雨球場舉行，歡迎一同來為隊伍加油喝采！