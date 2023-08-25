　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

112年議長盃高中職熱門音樂大賽　26日8隊晉級進行決賽

▲「112年議長盃熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，歡迎民眾到場為決賽隊伍加油打氣。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

▲「112年議長盃高中職熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，歡迎民眾到場為決賽隊伍加油打氣。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市議會主辦、社團法人中華民國青年音樂研習協會、台南市議員蔡宗豪服務處協辦之「112年議長盃高中職熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，歡迎民眾到場為決賽隊伍加油打氣！

台南市議員蔡宗豪指出，「112年議長盃高中職熱門音樂大賽」，競賽象是全台南各大高中職學生（含應屆畢業生及五專前三年），從2023年7月1日至7月31日完成線上報名及影片投稿，並於8月12日公布晋級隊伍，8月26日下午2-7時，在勝安社區太陽能雨球場舉行決賽（演出歌曲為兩首不同曲目，不可超過或少於，可為組曲）暨頒獎典禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「112年議長盃熱門音樂大賽」，26日下午2至7時進行決賽，計有8隊晉級決賽，歡迎民眾到場為決賽隊伍加油打氣。（圖／示意圖，記者林東良翻攝，下同）

蔡宗豪說，比賽更進行『人氣王票選』，在網站上點進照片後滑到喜歡的隊伍，幫他們留下一個讚來支持他們，為鼓勵年輕人展現自信與才華，照片總讚數第一名的隊伍可獲得「最佳人氣獎」獎學金鼓勵。讚數統計至26日比賽當日下午4時止。

此外，經由各評審老師審核後，在數十組參賽隊伍中，決選出以下隊伍成功晉級決賽，晉級名單如下（依照報名順序）：宮美純掐、早安你好給我錢、趙氏陶藝、沙發馬鈴薯、壞了規矩我hold不住喔、Passion！、今天啟動了嗎、破冰船等隊伍。決賽將26日於勝安風雨球場舉行，歡迎一同來為隊伍加油喝采！

ET快訊
快訊／新北命案！男返家驚見母倒地流血死亡
鄧佳華將加入民進黨　邀約人曝光
王心凌突自揭「動完手術」
蘇拉明轉中颱「1路徑貫穿台灣」！2天影響最劇　下周恐3颱共舞
林明禎媽絕美婚紗照曝光　網驚：臉一模一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／《木曜4》高薪幕後被離職…104驚見整排徵才！「殘酷薪資」曝

鄧佳華才喊保護賴品妤　IG再爆「將加入民進黨」邀約人對話曝光

手機送修被看相簿！網美「翻拍傳給朋友」嗆噁男：我會笑死

蘇拉明轉中颱「1路徑貫穿台灣」！2天影響最劇　下周恐上演3颱共舞

自助餐3菜1雞腿140元！阿姨結帳喊「魚比較貴」　他見餐盤沉默了

112年議長盃高中職熱門音樂大賽　26日8隊晉級進行決賽

蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

又有颱風！今年第11號「海葵」最快下周三生成

逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

獨／《木曜4》高薪幕後被離職…104驚見整排徵才！「殘酷薪資」曝

鄧佳華才喊保護賴品妤　IG再爆「將加入民進黨」邀約人對話曝光

手機送修被看相簿！網美「翻拍傳給朋友」嗆噁男：我會笑死

蘇拉明轉中颱「1路徑貫穿台灣」！2天影響最劇　下周恐上演3颱共舞

自助餐3菜1雞腿140元！阿姨結帳喊「魚比較貴」　他見餐盤沉默了

112年議長盃高中職熱門音樂大賽　26日8隊晉級進行決賽

蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

又有颱風！今年第11號「海葵」最快下周三生成

逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝

Defender 90「海軍藍限量版」德國開搶！僅25台、復古輪圈超懷舊

2個月爆瘦5公斤！她眼皮、腳浮腫以為腎病　竟甲狀腺功能亢進作怪

新北八里出現登革熱案例！公所號召大掃除　里長民眾動起來

萬能超商店員轉職新北全能動保員！開啟守護毛寶貝新旅程

曾是三星集團媳婦！　《假面女郎》高賢廷「真實人生比劇精采」

第10屆「WOTD-ETD」倒數2天　人氣王青柳擔任壓軸

快訊／晏柔中順產兒子！　楊孟霖感動曝全家福：這一刻永生難忘

竹北恐怖車禍！騎士被左轉車撞倒又遭「輾過2次」　搶救無效亡

獨／《木曜4》高薪幕後被離職…104驚見整排徵才！「殘酷薪資」曝

陸百萬網美「被騙去東南亞」失蹤！最後行蹤曝光　商會證實：綁架是真

女拿冥紙+令符點檸檬愛玉　稱「可以用」店員嚇到腿軟

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

《木曜》溫妮脫了！「雙球炸出」S曲線被看光

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　1狠招報復

更多熱門

相關新聞

歷年參賽選手最多　全國自走車大賽花蓮登場

歷年參賽選手最多　全國自走車大賽花蓮登場

由花蓮縣政府主辦之第五屆「2023 PTWA全國自走車大賽」將於7月22日至23日在花蓮縣立玉里國中熱烈登場，本次競賽共匯聚全國共7個縣市計468名選手參賽，為歷屆以來最多參賽人數，同時為呼應AI時代的來臨，本屆特規劃人工智慧程式設計相關之競賽項目，可讓師生體驗AI結合教育應用的創新賽事！

府城議長盃熱鬧登場1300人競技

府城議長盃熱鬧登場1300人競技

出席議長盃吃芒果冰大賽

出席議長盃吃芒果冰大賽

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕

HBL乙級決賽　4月10日決戰板體

HBL乙級決賽　4月10日決戰板體

關鍵字：

議長盃熱門音樂大賽決賽

讀者迴響

熱門新聞

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

更多

最夯影音

更多
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面