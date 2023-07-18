歷年參賽選手最多！全國自走車大賽將登場　468名選手花蓮競技

▲全國自走車大賽將於7月22日至23日在花蓮縣立玉里國中熱烈登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦之第五屆「2023 PTWA全國自走車大賽」將於7月22日至23日在花蓮縣立玉里國中熱烈登場，本次競賽共匯聚全國共7個縣市計468名選手參賽，為歷屆以來最多參賽人數，同時為呼應AI時代的來臨，本屆特規劃人工智慧程式設計相關之競賽項目，可讓師生體驗AI結合教育應用的創新賽事！

2023 PTWA全國自走車大賽項目有「相撲賽」、「binary任務賽」及「PAIA 線上平台競賽」。前兩項「相撲賽」、「binary任務賽」選手們須學習自走車自動化控制運作原理，事先利用程式撰寫自走車系統之馬達驅動控制、避障功能與循跡規劃，讓車體在賽場上能按照程式指令自行運作並達成任務；「PAIA 線上平台」則是以遊戲闖關方式教導時下最夯的機器學習與AI原理的平台，競賽規定選手須在賽場中進行資料蒐集與訓練AI模型，讓迷宮中的小車最終能藉由訓練的模型過關；藉由競賽過程中的設計與製作，將學習到的理論與實作結合，同時促進參賽者的創意與技術設計能力，達到寓教於樂的目的。

▲學生於自走車競賽中運用程式運算及邏輯思考通過重重關卡，養成與未來科技世代接軌所必需的能力。

協辦單位PTWA （Program the World Association，愛自造者學習協會）自2018年起與長期深耕花蓮南區科技教育的玉里國中自造教育與科技中心共同舉辦全國自走車大賽以來，便成功帶動花東地區師生對於科技領域探索的熱潮。本次比賽所產生的成果和經驗也將對花蓮的科技教育推動起到積極作用，未來花蓮縣政府將持續加強對科技教育的投入，為學生們提供更多的學習機會和資源。

花蓮縣長徐榛蔚表示，PTWA全國自走車大賽不僅是一場科技比賽，更是一個學習、成長和交流的平台，這種公開、開源的比賽方式，為學生們打開了一扇通向科技領域的大門。今年更因應AI興起，學習使用AI工具已經是全民運動，未來花蓮縣政府也將辦理更多相關AI培訓課程與教育競賽，讓更多花蓮學子受益，為我們的科技未來培養更多的人才。

在 AI 議題發燒的今日，培養學生邏輯思考、強化運算思維刻不容緩。學生於自走車競賽中運用程式運算及邏輯思考通過重重關卡，從中摸索找出解決問題方法，期許學生能將這種思維應用在生活中，養成與未來科技世代接軌所必需的能力。