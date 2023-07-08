灌籃高手齊聚嘉藥　府城議長盃熱鬧登場1300人競技

▲嘉南藥理大學與台南市府城籃球協會共同辦理的「府城議長盃全國中等學校籃球邀請賽」，8日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由嘉南藥理大學與台南市府城籃球協會共同辦理的「府城議長盃全國中等學校籃球邀請賽」，8日在嘉藥紹宗體育館熱鬧登場，賽程為期6天，吸引98支隊伍超過1300人參與，比賽在嘉藥副校長錢紀銘開球下揭開序幕，場內選手們妙傳快攻，場邊加油聲不斷，高手雲集比賽精采度爆表，充分燃燒熱愛籃球人的戰鬥魂。

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籃球運動一直以來深受國人喜愛，尤其是在年初灌籃高手電影上映後，帶動一波揪打籃球的熱潮，籃球場上選手們比球技也比體力，運球助攻一來一往，一個快攻後轉身上籃，華麗地給對方一個下馬威，展現精湛球技，而府城議長盃全國中等學校籃球邀請賽參賽隊伍不僅眾多且具代表性，堪稱是HBL全國前哨戰。

校方指出，今年比賽參賽隊伍總計高中男子甲組18隊、高中男子乙組36隊及國中男子組30隊參加，據主辦單位統計，參賽選手超過1300人，可以說是網羅了全國籃球精英強隊同場競技拼鬥，過程想必精采萬分，總賽程為期6天，歡迎有興趣的民眾前往嘉藥紹宗體育館欣賞精彩賽事，為選手加油打氣，相關賽程可至「台南市府城籃球協會臉書」查詢。

嘉藥副校長錢紀銘致詞表示，籃球是一個需要團隊合作的運動，除了隊員們要有分工合作的默契，還要有鬥志高昂的團隊精神，彼此緊密配合，才能帶出一場精彩的比賽，錢副鼓勵選手們把握機會以球會友相互切磋球技，祝福參賽球員們都能透過邀請賽交到志同道合的朋友出，在競爭中找到自我成就。