出席議長盃吃芒果冰大賽　 黃偉哲為台南芒果美味掛保證

▲台南新營民治市議會7日舉辦一場議長盃吃芒果冰比賽，只要在最短時間內吃完1碗芒果冰即可拿到獎品，台南市長黃偉哲也特地到場支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南芒果大豐收，為加強行銷力道，台南新營民治市議會7日舉辦一場議長盃吃芒果冰比賽，只要在最短時間內吃完1碗芒果冰即可拿到獎品，台南市長黃偉哲也特地到場支持，除現場品嚐芒果冰，並協助發送芒果冰給排隊民眾，黃偉哲強調，台南芒果的魅力極大，歡迎民眾來台南品嚐。





這場比賽採男女分組競賽，食用時間較短的前5名即可獲獎，前3名將分別獲得3000元、2000元、1000元，4、5名500元的等值禮品，現場還有準備超過3000份的芒果冰給民眾享用，吸引大批民眾到場大啖。議員蔡育輝、尤榮智、蔡淑惠、李中岑、方一峰皆到場參加。





台南是台灣芒果最重要的種植區及產區，今年改良種芒果種植面積超過6900公頃，產量預估超過8900萬噸，主要產區為楠西、玉井、南化、官田、大內等地，今年因乾旱的關係，雖以中小果居多，但香氣和口感更勝往年。





近期台南芒果全面上市，市府提供多元管道，不僅和國內超市通路龍頭全聯公司合作、也和國道服務區、手搖飲、電商合作，台南芒果產季將持續到7月中旬後，歡迎消費者立刻加入芒果節臉書，了解更多好康資訊。





台南市農產品促銷協會理事長盧素香說，此次活動出動約200名工作人員製作芒果冰，民眾只要來排隊就能吃到免費的芒果冰，此次吃芒果冰大賽男女各有20名參賽者，比看看誰能在最短時間內，吃完1碗芒果冰拿到獎品。