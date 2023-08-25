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蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

▲▼氣象局解釋了颱風名稱的命名方式。（圖／氣象局）

▲氣象局解釋了颱風名稱的命名方式。（圖／中央氣象局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

「丹瑞」今(25日)晨生成，與「蘇拉颱風」雙颱共舞，氣象局表示，蘇拉颱風周末(26日)往南遠離，下周一(28日)北轉，下周二(29日)朝台灣前進，下周三到下周四(30日~31日)最靠近台灣。中央氣象局指出，蘇拉颱風、丹瑞颱風的形成，也分別代表了西北太平洋颱風命名列表第四輪的結束、以及第五輪的開始，別具意義。

中央氣象局在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」表示，颱風的名字是由世界氣象組織鄰近西北太平洋的會員國(或地區)分別提名、集合而成，一個會員提供10個名字，彙整成一份總共有140個名字的總表，每當西北太平洋有颱風形成，即按總表依序命名。

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中央氣象局接著指出，由於西北太平洋一年平均約有26個颱風形成，因此命名列表約6年用完一輪，而當最後一個順序「蘇拉」使用後，下一個颱風就接續使用第一個順序的「丹瑞」為命名，由於現階段的命名總表是從2000年啟用，今年的蘇拉颱風，是這個命名表上路以來第四輪的結束，而丹瑞颱風，則是第五輪的開始。

中央氣象局也說明，有些造成嚴重災情的颱風，經會議討論之後會由總表上「除名」，像是例2015年曾經侵襲臺灣的「蘇迪勒」颱風因造成嚴重災情，隨後於總表上移除，並由提名「蘇迪勒」的會員國-米克羅尼西亞，提名新名字「沙德爾」取代，不過台灣因為不是世界氣象組織的會員國，所以沒有辦法參與颱風的命名。

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