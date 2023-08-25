蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

▲蘇拉颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風南移持續增強轉胖，預計明天(26日)轉中颱，下周將掉頭北轉朝台灣靠近，路徑除從台灣南方通過外，也不排除登陸通過台灣，氣象局表示，若蘇拉靠近台灣，下周二、三有海警機率，陸警時間點會稍晚一點，若從台灣南方通過，也可能不發海陸警，但無論如何走，東半部首當其衝影響最劇。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天(25日)到周末(27日)台灣維持多雲到晴、午後雷陣雨天氣，蘇拉颱風這段時間逐漸向南移動遠離台灣，不過下周一(28日)將重新北轉往台灣靠近，台灣下周就會漸漸受颱風的影響，下周二(29日)開始東半部會有間歇雨勢，下周三到下周四(30日~31日)是颱風影響台灣最主要時候。

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目前蘇拉颱風位台北東南東方450多公里海面上，結構已增強一些，近中心最大風速每秒28公尺，暴風半徑也長胖為120公里，未來幾天往南走還有機會再增強。

曾昭誠指出，蘇拉颱風未來二天到周日，因海溫有利颱風發展，強度會再增強，明天(26日)白天增強為中度颱風，下周二到下周三(29日~30日)增強為中颱上限。

至於蘇拉颱風對台灣影響，曾昭誠分析，蘇拉颱風今天到周日往南邊走，因導引氣流不明顯，會到菲律賓東方海面滯留一陣子，下周一、下周二颱風逐漸往北移動，北方高壓伸展過來，會引導颱風向北、向西北靠近台灣；下周二之後靠近台灣，下周三、下周四為最接近台灣時刻。

▲蘇拉颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

針對蘇拉颱風最新路徑，曾昭誠表示，路徑潛勢預測來看不確定仍大，如果颱風偏南方從巴士海峽通過，主要降雨將集中東半部和恆春半島，若從台灣方向過來，東半部仍受影響，北部中部山區會在颱風通過台灣時有明顯雨勢，若颱風朝更北方向移動，東半部將有雨外，北部和中部雨勢將更加明顯。

曾昭誠提醒，下周三到周四是颱風最接近時刻，不管未來颱風路徑如何變化，東半部都將首先受到影響，東半部和恆春半島會有明顯大雨，西半部天氣也會變不穩定，下周三、四都要留意大雨或更強雨勢。

至於未來海陸警機會，曾昭誠表示，蘇拉颱風若路徑會接近台灣，可能靠近台灣過程中，預計下周二、下周三可能發布海警，陸警則要看實際路徑和台灣速度，預估陸警可能會稍晚一點，但颱風也是有機會從巴士海峽南邊通過，也有不發海陸警機會。