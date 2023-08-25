　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

▲▼蘇拉颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風南移持續增強轉胖，預計明天(26日)轉中颱，下周將掉頭北轉朝台灣靠近，路徑除從台灣南方通過外，也不排除登陸通過台灣，氣象局表示，若蘇拉靠近台灣，下周二、三有海警機率，陸警時間點會稍晚一點，若從台灣南方通過，也可能不發海陸警，但無論如何走，東半部首當其衝影響最劇。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今天(25日)到周末(27日)台灣維持多雲到晴、午後雷陣雨天氣，蘇拉颱風這段時間逐漸向南移動遠離台灣，不過下周一(28日)將重新北轉往台灣靠近，台灣下周就會漸漸受颱風的影響，下周二(29日)開始東半部會有間歇雨勢，下周三到下周四(30日~31日)是颱風影響台灣最主要時候。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前蘇拉颱風位台北東南東方450多公里海面上，結構已增強一些，近中心最大風速每秒28公尺，暴風半徑也長胖為120公里，未來幾天往南走還有機會再增強。

曾昭誠指出，蘇拉颱風未來二天到周日，因海溫有利颱風發展，強度會再增強，明天(26日)白天增強為中度颱風，下周二到下周三(29日~30日)增強為中颱上限。

至於蘇拉颱風對台灣影響，曾昭誠分析，蘇拉颱風今天到周日往南邊走，因導引氣流不明顯，會到菲律賓東方海面滯留一陣子，下周一、下周二颱風逐漸往北移動，北方高壓伸展過來，會引導颱風向北、向西北靠近台灣；下周二之後靠近台灣，下周三、下周四為最接近台灣時刻。

▲▼蘇拉颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

▲蘇拉颱風下午最新位置。（圖／氣象局）

針對蘇拉颱風最新路徑，曾昭誠表示，路徑潛勢預測來看不確定仍大，如果颱風偏南方從巴士海峽通過，主要降雨將集中東半部和恆春半島，若從台灣方向過來，東半部仍受影響，北部中部山區會在颱風通過台灣時有明顯雨勢，若颱風朝更北方向移動，東半部將有雨外，北部和中部雨勢將更加明顯。

曾昭誠提醒，下周三到周四是颱風最接近時刻，不管未來颱風路徑如何變化，東半部都將首先受到影響，東半部和恆春半島會有明顯大雨，西半部天氣也會變不穩定，下周三、四都要留意大雨或更強雨勢。

至於未來海陸警機會，曾昭誠表示，蘇拉颱風若路徑會接近台灣，可能靠近台灣過程中，預計下周二、下周三可能發布海警，陸警則要看實際路徑和台灣速度，預估陸警可能會稍晚一點，但颱風也是有機會從巴士海峽南邊通過，也有不發海陸警機會。

ET快訊
快訊／下班注意！　大雷雨強襲4地
蘇拉明增強中颱！　「不排除陸警」時間點曝
Toyz自爆入獄！　「我去看守所報到了」後消失
快訊／日本核廢水排海！　海水化驗結果出爐
快訊／遊覽車自撞「碎片散一地」　楊梅休息站出口封閉
搭飛機「別喝茶或咖啡」　空姐警告1物超髒
余文樂「消失演藝圈」5年　內幕全說了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

麻醉時被附身？年輕妹手術醒來變「男聲」　一開口嚇壞所有醫護

史上第二次！中秋、國慶連假隔5天接力放　連7天國道0~5時免收費

中小學下周開學　北市宣布取消口罩令、開放家長入校

蘇拉恐襲台！南投「最慘加油站」現況曝　老闆急喊：賣擱來啊

男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　「1狠招」報復：別再回台

當代理教師被嗆是「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子：不適合結婚

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

麻醉時被附身？年輕妹手術醒來變「男聲」　一開口嚇壞所有醫護

史上第二次！中秋、國慶連假隔5天接力放　連7天國道0~5時免收費

中小學下周開學　北市宣布取消口罩令、開放家長入校

蘇拉恐襲台！南投「最慘加油站」現況曝　老闆急喊：賣擱來啊

男友偷吃閨蜜！妹子卻帶他免費飛日本　「1狠招」報復：別再回台

當代理教師被嗆是「打工仔」！工程師男友嫌她沒面子：不適合結婚

快訊／午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

陳柏霖潮服配AP金錶帥翻　極簡聯名錶又要搶翻了

健康飲品新選項　用台灣在地農作打造活菌康普茶

南宮珉再發威！《戀人》「收視率翻倍登冠軍」韓媒列5大關鍵原因

快訊／下班注意！雨區擴大「7縣市大雨特報」　大雷雨強襲4地

誠實服務才是王道！　永慶房屋郭坤鑫救回屋主150萬元

竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

男看YouTube影片在家自己接生　「臍帶沒剪乾淨」害妻失血過多亡

高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

熱心柴柴叼垃圾進門「幫忙打掃」　碰見主人趕緊鑽到桌下

女拿冥紙+令符點檸檬愛玉　稱「可以用」店員嚇到腿軟

生活熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

史上最強護國防護罩　台灣4年閃95颱

4星座「不隨便相信別人」！第1名防備心太重了

愛到卡慘死！ 最容易愛上渣男星座TOP 3

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

林襄、Yuri爆熱戀！鄉民點名她是樂天新王牌

《木曜》溫妮脫了！「雙球炸出」S曲線被看光

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉恐轉「強颱」！歐洲預測模式：平均路徑穿台　海警機率曝

資深玉女被通緝消失　驚傳去當尼姑！周遊吐真相

蘇拉可能中止4年無颱登陸紀錄　彭啟明揭「關鍵時間」

更多熱門

相關新聞

午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

午後雨彈來襲！6縣市大雨特報　警戒到入夜

午後對流旺盛，氣象局今(25日)下午15:15針對6縣市發布大雨特報，雨將下到晚間。

蘇拉成形　氣象局：預計下週三逼近花東

蘇拉成形　氣象局：預計下週三逼近花東

日氣象廳：蘇拉颱風恐撲台

日氣象廳：蘇拉颱風恐撲台

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

蘇拉下周「回馬槍」！不排除下周二發海警　最新路徑曝　　

蘇拉下周「回馬槍」！不排除下周二發海警　最新路徑曝　　

關鍵字：

天氣氣象局大雨氣象蘇拉颱風陸警海警

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

豪勁救援失敗遭出征　老婆出面捍衛

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面