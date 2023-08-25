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高雄鹹酥雞嘉年華將登場！50攤炸物啤酒大集合　搭捷運方便開吃

▲台中人氣名店「洪家回春堂鹹酥雞」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」這周末將於高雄大遠百登場，圖為台中人氣名店「洪家回春堂鹹酥雞」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄夏季美食月不間斷！繼上週「大港閱冰」點燃高雄暑期美食熱潮，「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也將於8月26、27日下午3點至晚上9點，在高雄大遠百追夢廣場盛大舉辦。現場有超過50攤以上的台式鹹酥雞、異國風味炸物或各式啤酒、冷飲等，快抓住暑假的尾巴，來高雄狂歡度過整個週末！

▲嘉義「統香鹹酥雞」的香酥雞排。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲嘉義「統香鹹酥雞」的香酥雞排。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局指出，「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」吸引許多外縣市及在地名店同場較勁，如台中「LOWCA 勞咖」椒麻口水雞炸饅頭、台中「洪家回春堂鹹酥雞」的獨門中藥醃製鹹酥雞、台中連鎖名店「巷口炸雞」的招牌塔香炸雞、「慢慢懂事蔬食小點」的各式獨門自調沾醬搭配蛋奶素炸物、嘉義名店「統香鹹酥雞」的香酥雞排、高雄「迷路炸物店」的黃絲帶雞排、高雄「德藝小築」的德式炸豬排、義郎壽司旗下「植橪和食」的蔬食炸物及「承億酒店BAR KAO餐酒館」的義式鄉村酪奶淹漬炸雞等。

▲ 台式風味「迷路炸物店」的黃絲帶雞排。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲ 台式風味「迷路炸物店」的黃絲帶雞排。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「慢慢懂事蔬食小點」的各式獨門自調沾醬搭配蛋奶素炸物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「慢慢懂事蔬食小點」的各式獨門自調沾醬搭配蛋奶素炸物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「承億酒店BAR KAO餐酒館」的義大利風味炸物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「承億酒店BAR KAO餐酒館」的義大利風味炸物。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，活動除了安排7位專業評審評比各店家產品外，同時也歡迎民眾現場投票，選出人氣大獎及最佳美味店家等獎項，只要參與投票都有機會獲得免費兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂的優惠券，數量有限，送完即止。

鑒於去年活動吸引7萬名饕客，觀光局建議，請民眾搭乘捷運紅線至三多商圈站（R8），輕鬆步行至會場便能馬上開吃，千萬不要騎車或開車前來，以免為尋找停車位，錯失品嘗美味的絕佳時機。

▲周邊停車位有限，搭捷運最方便開吃。（圖／高雄市觀光局提供）

▲周邊停車位有限，搭捷運最方便開吃。（圖／高雄市觀光局提供）

活動期間因三多路及中山路車流量較多，周邊多處路段將進行管制並限制改道行駛。第一階段管制為活動期間於中華三多路口、中山三多路口四向車道禁止左轉，及三多四路（中華四路至中山二路段）、中山四路（三多四路至新光路段）、新光路（中山二路至中華四路段）禁止臨時停車。後續將視活動周邊停車場域剩餘空位與三多四路車流量分段啟動第二及第三階段管制。

▲台式風味炸物店有45家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲台式風味炸物店有45家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲特色異國風味炸物店有11家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲特色異國風味炸物店有11家。（圖／高雄市觀光局提供）

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高雄觀光局鹹酥雞嘉年華

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