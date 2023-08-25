夫婦偷挖25斤竹筍被發現！妻跑太慢秒被逮　老公開車帶筍子跑了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一對七旬老夫妻日前到甲仙區爬山，行經一處竹林時，發現有許多竹筍可以採收，兩人沾沾自喜收割了20支麻竹筍準備離去，沒想到地主突然出現並喝止，夫妻兩人於是在山野間狂奔，太太腳程慢當場被逮，而先生竟丟下老婆開車帶著筍子跑了，最後地主報警處理逮人，夫妻倆被依竊盜罪嫌送辦。

旗山分局甲仙派出所23日上午10點獲報，甲仙區大田里一處竹林發生竊案，64歲林姓地主表示，直擊一對老夫妻偷挖他栽種的麻竹筍，請求警方協助逮人。

▲陳姓老夫婦偷偷收割20支竹筍，老婆(左1)被地主逮到，先生(右2)竟開車帶筍先逃跑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲太太腳程慢，遭地主(紅圈)逮到。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方趕抵現場了解狀況，原來7旬陳姓老夫婦兩人開著車前往甲仙區大田里爬山，經過一處竹林時，發現許多竹筍冒出頭可以採收，以為是沒有人管理的農地，趁四下無人時，挖取該農地所種植的麻竹筍，挖到一半遭林姓地主發現，並衝上前制止，腳程慢的太太被一把抓住，沒想到丈夫竟然沒回頭，馬上開車迅速逃離現場。員警不禁感嘆，這對夫妻是同林鳥嗎？大難臨頭竟各自飛。

▲▼員警根據線索，在附近將陳姓男子逮個正著。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警根據婦人所述，沿著陳姓丈夫逃逸路線、車子型號擴大搜尋，終於在500公尺外一處宮廟前將陳嫌逮個正著，並在他所駕駛的自小客車內查獲20支麻竹筍，重量共計25台斤，價值約新臺幣1800元。

陳姓夫婦辯稱，誤以為是野生竹林，才臨時起意進入砍採竹筍，打算帶回家食用，不知道竹林是私人地，求警方放他們一馬。不過員警詢問為何要逃跑時，陳嫌卻無法做出合理解釋，警方隨後將2名竊嫌帶返派出所，偵訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲夫妻偷挖20支竹筍，價值1800元。（圖／記者許宥孺翻攝）