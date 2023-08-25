　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫婦偷挖25斤竹筍被發現！妻跑太慢秒被逮　老公開車帶筍子跑了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一對七旬老夫妻日前到甲仙區爬山，行經一處竹林時，發現有許多竹筍可以採收，兩人沾沾自喜收割了20支麻竹筍準備離去，沒想到地主突然出現並喝止，夫妻兩人於是在山野間狂奔，太太腳程慢當場被逮，而先生竟丟下老婆開車帶著筍子跑了，最後地主報警處理逮人，夫妻倆被依竊盜罪嫌送辦。

旗山分局甲仙派出所23日上午10點獲報，甲仙區大田里一處竹林發生竊案，64歲林姓地主表示，直擊一對老夫妻偷挖他栽種的麻竹筍，請求警方協助逮人。

▲▼旗山竊盜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓老夫婦偷偷收割20支竹筍，老婆(左1)被地主逮到，先生(右2)竟開車帶筍先逃跑。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲太太腳程慢，遭地主(紅圈)逮到。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲太太腳程慢，遭地主(紅圈)逮到。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方趕抵現場了解狀況，原來7旬陳姓老夫婦兩人開著車前往甲仙區大田里爬山，經過一處竹林時，發現許多竹筍冒出頭可以採收，以為是沒有人管理的農地，趁四下無人時，挖取該農地所種植的麻竹筍，挖到一半遭林姓地主發現，並衝上前制止，腳程慢的太太被一把抓住，沒想到丈夫竟然沒回頭，馬上開車迅速逃離現場。員警不禁感嘆，這對夫妻是同林鳥嗎？大難臨頭竟各自飛。

▲▼旗山竊盜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼員警根據線索，在附近將陳姓男子逮個正著。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼旗山竊盜。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警根據婦人所述，沿著陳姓丈夫逃逸路線、車子型號擴大搜尋，終於在500公尺外一處宮廟前將陳嫌逮個正著，並在他所駕駛的自小客車內查獲20支麻竹筍，重量共計25台斤，價值約新臺幣1800元。

陳姓夫婦辯稱，誤以為是野生竹林，才臨時起意進入砍採竹筍，打算帶回家食用，不知道竹林是私人地，求警方放他們一馬。不過員警詢問為何要逃跑時，陳嫌卻無法做出合理解釋，警方隨後將2名竊嫌帶返派出所，偵訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲▼旗山竊盜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲夫妻偷挖20支竹筍，價值1800元。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

快訊／高雄岡山汽車零件廠工安意外「模具爆開」　2工人受傷送醫

「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

妙齡女抽脂要當「醫美診所門面」卻喪命　醫師遭判刑定讞

台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

被女網友放鳥太鬱卒...躲路邊吸毒　男車內昏睡「手臂還插針筒」

「黑心燒烤攤」賣毒還放高利貸　惡老闆揪員工一起搞...6人被逮

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

快訊／高雄岡山汽車零件廠工安意外「模具爆開」　2工人受傷送醫

「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

妙齡女抽脂要當「醫美診所門面」卻喪命　醫師遭判刑定讞

台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

被女網友放鳥太鬱卒...躲路邊吸毒　男車內昏睡「手臂還插針筒」

「黑心燒烤攤」賣毒還放高利貸　惡老闆揪員工一起搞...6人被逮

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

Volvo「首款大空間MPV」即將登場！對手鎖定LEXUS LM、TOYOTA阿法

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

社會熱門新聞

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

吃麥當勞嘸15包胡椒粉竟找爸哭　他大鬧店家下場曝

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

碩士男約性交易白嫖　正妹2萬沒拿到還自付車資

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

奧迪女酒駕撞死人　FB道歉換全黑頭貼

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

更多熱門

相關新聞

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

高雄一名楊姓女子和陳姓男子在2021年間，從泰國引進綽號「俄利亞」和「王牌」的2名變性人，到高雄85大樓賣淫，幫有「特別需求」的客人提供口交、肛交的服務，沒想到生意爆紅，價格也從2800元一路調漲，漲到5300元，漲了近一倍，楊女和陳男後來被警方查獲移送，法院審理後，依照媒介性交罪各處徒刑3個月，得易科罰金。

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

被記者逼摔倒　賴品妤發文了

被記者逼摔倒　賴品妤發文了

關鍵字：

高雄旗山分局竊盜麻竹筍影音

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面