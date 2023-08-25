賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

▲國民黨副祕書長李彥秀。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨日接受「年代向錢看」專訪時提及，若有機會與中國國家主席習近平吃飯，他會請吃「待客套餐」，也就是台南蝦仁飯再加一杯全糖珍珠奶茶。對此，國民黨立委參選人李彥秀25日表示，正常民間觀光交流，民進黨與賴清德錙銖必較，但邀請對岸領導人吃飯喝珍奶卻真情流露，開嗆「賴清德不是笨拙的精算師，就是最高明的愛情騙子。」

李彥秀表示，俗話說「把珍愛獻給最愛」，賴清德酷愛「全糖珍奶」是全台皆知，但他卻公開要請習近平喝珍奶，看來賴清德對習近平的真的是「滿滿的愛意」。李彥秀提及，2015年，賴清德對「馬習會」的評論是「愧對台灣人民，不僅違反民主，也剝奪台灣人民決定自己前途的機會」、「台灣將會付出什麼代價，馬英九應向人民交待清楚」；今年8月初，賴清德也曾說，「2024大選不僅是民主與極權間的選擇，更是在敵人與朋友間的選擇。」

李彥秀質疑，「與習近平交朋友，是否愧對台灣人民？與習近平晚餐，賴清德準備付出什麼代價？多次向習討拍示好，是否是向全界傳達錯誤訊息？請習吃台南小吃，是否剝奪台灣人民決定自己前途的機會？若國民黨訪陸交流是『舔共賣台』，賴清德邀習訪台難道是『親中愛台』？請習喝全糖珍奶，在民主與極權、敵人與朋友之間，賴清德如何選擇？」

李彥秀指出，在觀光業者不斷要求恢復兩岸交流與開放觀光之下，陸委會昨日終於宣布，將在9月起恢復第三類陸客來台觀光，不過卻附加「視陸方回應再確定實施日期」但書，而賴清德則強調「主權一定要先守護住」。她痛批，正常民間觀光交流，民進黨與賴清德錙銖必較，但邀請對岸領導人吃飯喝珍奶卻真情流露，只能說「賴清德不是笨拙的精算師，就是最高明的愛情騙子。」