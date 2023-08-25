美團第2季轉虧為盈　CEO：人總要吃飯「外賣仍是好機會」

▲美團外賣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外賣龍頭「美團」第2季營收679.65億元（人民幣），同比增長33.4%；經營利潤47億元，同比轉虧為盈。美團CEO王興在電話會議上表示，人總要吃飯，所以外賣仍然是非常好的機會。

財報中提到，第2季盈利增長的原因，主要得益於消費持續復甦和餐飲外賣業務的增長，尤其是在高客單價和高價格帶的表現較為突出，同時來自低價格帶的供給和需求也十分強勁。

外賣方面，第2季即時配送訂單量達54億單，同比增長31.6%，月訂單量在8月創下歷史新高。平台到店酒旅業務交易額較去年同期增長超過120%，年活躍商家數及年交易用戶數均創下新高。

王興在電話會議上表示，經濟的負面影響只是暫時的，我們看好中國經濟的長期增長。外賣業務在今年相較於其他消費行業有著更健康的增長，長期看外賣行業的增長潛力依然不會變化。

王興指出，隨著用戶數量增長，美團外賣的使用頻率將會繼續提高，今年將會取得健康增長，並促進整個行業的發展，「從長期來說，我們對於我們的外賣業務是非常有信心的。世界變化也非常的快，但是唯一不變的一點是人總要吃飯，所以外賣仍然是非常好的機會，我相信長期來看，美團外賣滲透率會進一步激增，有繼續增長的潛力。」

王興還說，美團將繼續建設高品質商家生態和優惠的配送網，進一步優化運營策略，提升消費者體驗。