美團登陸香港首日即爆單　燒10億港幣攬用戶衝擊在地外賣平台

▲美團旗下外賣平台「KeeTa」進軍香港。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸頭號外賣平台「美團」昨（22）日推出「KeeTa」平台，正式進軍香港市場。即便是在試營運階段，截至晚上8時左右許，KeeTa在旺角地區訂單約1500至2000單，單量符合公司預期，為進一步拓點打了強心針，預計在6月可將外送範圍進一步擴大。

《時代財經》報導，KeeTa仍處在試點階段，目前僅在旺角及大角咀範圍內的用戶可以下單，預計到年底會覆蓋整個香港地區。據港媒消息，KeeTa首批合作餐廳主要是連鎖餐廳，包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee、華御結、鴻福堂、南記粉面、心粥館、堅信號、吃茶三千等。

為了吸引香港地區的用戶註冊，KeeTa祭出10億港幣激賞計劃，新用戶註冊後可以收到300港元的優惠券，用於滿減（滿額折扣）和運費等方面。一名在旺角地區工作的民眾表示，一個人在香港點外賣溢價較高，均價約在100港元左右，「但在KeeTa上有一人專區，不少套餐只需要不到60港元就可以拿下。」

美團香港員工張鑫透露，對商家而言，最關心的問題依然是傭金，平台抽傭比例約30%，仍有不少商家持觀望態度，「美團品牌在香港本地商家中的認可度很高，不少商家選擇同時經營KeeTa、Deliveroo和Foodpanda三家平台。」

據了解，自從Uber Eats退出香港市場後，香港外送平台一直是Deliveroo和Foodpanda雙雄對決，美團旗下的KeeTa進軍香港後，三分天下的格局對另兩間公司帶來不少壓力。

數據平台Statista預估，香港外賣市場2023年的總收入預計超過51億元（港元，下同），2025年將達到74億元，但滲透率僅3%，作為對比，大陸內地外賣送餐市場的滲透率將近30%。美團要想在香港市場站穩腳步，還有得拚。