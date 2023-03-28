　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竊賊偷外送員帳號「拿來送餐」！苦主見整排接單紀錄傻眼了

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲有外送員的帳號被盜，結果竊賊拿來送餐。（示意圖／Ettoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台灣的外送員愈來愈多，也因此會有盜帳號的情況傳出。一名男子日前外送的帳號被盜，沒想到28日成功登入，意外發現竊賊拿著他的帳號跑單，而且還跑了3千多元，離奇的情況曝光，讓不少同行看傻眼。

這名外送員在臉書社團上分享，前幾天帳號被盜以後，今天好不容易能夠登入，沒想到上線才發現，竊賊拿著他的帳號送餐，而且專挑現金單來送，一的時間就收了3,645元的現金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼一名外送員的帳號被盜，還被拿來送現金單。（圖／翻攝臉書）

▲▼一名外送員的帳號被盜，還被拿來送現金單。（圖／翻攝臉書）

外送員發現離奇的情況，也感到相當無奈，因為這些訂單的現金全都被拿走了，他只好跑去警局報案，「為啥會有人想跑別人的帳號幹貨款？」

貼文引起討論後，不少外送員傻眼回應，「現金單超過1500不是都會通知要先匯款嗎？怎麼還能繼續累積金額高達3千多」、「感覺他偷的不只是你帳號裡的單和錢，還有你的人生啊」、「他這麼會跑，為何不自己開帳號跑就好」、「還有這一招喔？那他也滿努力跑單的欸！」

此外，也有同行表示，朋友曾碰到相同的情況，這時候要做的事情並非回報公司，而是趕快報警處理，查詢送餐紀錄的時間點，與店家協商調監視器、查詢人像以及車號，接著把人起訴，絕對不能姑息，「我朋友之前是告贏了，對方賠錢了事。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
狒狒遭槍殺「7大疑點一次看」！3方各說各話
只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光
南霸天雞排名店喊漲「1片100元」　老饕驚呆：見證歷史
魚刺卡喉「唯一解法」曝！醫認了4動作GG：越卡越深
王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光

南霸天雞排名店喊漲「1片雞排100」　老饕驚呆：見證歷史！

竊賊偷外送員帳號「拿來送餐」！苦主見整排接單紀錄傻眼了

妹妹好癢看婦科！「1反射動作」糗炸　女生們狂點頭：忍不住阿

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

早餐店開賣「皮蛋三明治」！奇葩造型一票人樂翻：好想試試

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　爸傻眼了！內行激推2平價服飾

停業44天！彰化台灣大戲院回來了 　3／29重新開幕...激推買2送1

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

張若凡脫口「小時候」蔡旻佑傻眼　他自豪會唱《小鳥》結果落漆了XD

狒狒落網

養殖場小牛自帶笑臉圖案　澳洲妻驚：哪個員工畫的！

只用下半身「熱情」思考　最會偷吃的3星座曝光

南霸天雞排名店喊漲「1片雞排100」　老饕驚呆：見證歷史！

竊賊偷外送員帳號「拿來送餐」！苦主見整排接單紀錄傻眼了

妹妹好癢看婦科！「1反射動作」糗炸　女生們狂點頭：忍不住阿

桃園農業局「鞠躬送狒狒」輿論炸鍋　詹江村連貼2文開轟

猴痘患者關到快崩潰！羅一鈞揭「最長37天」　隔離處置周五開會討論

殺狒獵人千字文喊冤　桃園農業局再強調：從沒邀請他

早餐店開賣「皮蛋三明治」！奇葩造型一票人樂翻：好想試試

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」　爸傻眼了！內行激推2平價服飾

停業44天！彰化台灣大戲院回來了 　3／29重新開幕...激推買2送1

陳子玄「病到快往生」！高燒咳出綠痰　曝恐怖發病狀況：像在飄

Honda「新一代Civic Type R」澳洲開賣！315匹馬力170萬有找

新選擇！味全龍YT頻道正式啟動　直播今年全主場賽事

全中運資格賽接連出包　楊文科掛保證：99.9%場地已完備

狒狒遭槍殺「7大疑點一次看」！3方各說各話　2人知道獵人有開槍

《薩爾達傳說：王國之淚》四大新能力公開　腦洞大開玩法等你發明

休旅車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　神人曝開破百萬秘訣

首度辦理！329青年節　桃園邀青諮委「市政願景座談」

領航猿一哥盧峻翔持續迷航　卡米諾斯：只是個bad day

數十統派政團發起「反台獨反介入聯合行動」　抗議蔡英文赴美

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

性慾很大！　3生肖最會偷吃

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

未來23天「4生肖衰爆」大破財

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

帶跳《黑桃A》遭投訴　泡泡哥哥道歉、影片下架

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

4月桃花運4星座旺爆　前任求復合新追求者超多

命理師揭閏二月「無神明聖誕」原因：建議做1事

看完獵人千字聲明稿！鄉民預測責任是他扛

農業局「獻花鞠躬」　全場炸了：當國喪？

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

快訊／初步檢體報告出爐！　枉死槍下的確定是雌性「東非狒狒」　

更多熱門

相關新聞

消費申訴連3年破7萬件！「線上遊戲」爭議蟬聯冠軍、外送平台居次

消費申訴連3年破7萬件！「線上遊戲」爭議蟬聯冠軍、外送平台居次

根據行政院消保處最新統計資料，受疫情影響，去（111）年度各縣市受理消費者申訴超過7萬件，也是連續3年突破7萬件，在前5名的申訴類型，「線上遊戲」以4215件再次奪冠，而外送平台富胖達公司（foodpanda）因無預警加收平台費，引發消費者反彈，躍居第二名，其次依序為「服飾、皮件及鞋類」、「食品」及「健身」。

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

小偷闖民宅崩潰卡5小時　慘烈一幕曝光

小偷闖民宅崩潰卡5小時　慘烈一幕曝光

外送員送餐插一顆放嘴裡！同行聽真相笑了

外送員送餐插一顆放嘴裡！同行聽真相笑了

閨蜜比男人更有義氣！許藍方哽咽落淚

閨蜜比男人更有義氣！許藍方哽咽落淚

關鍵字：

外送竊賊接單現金單外賣餐點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

性慾很大！　3生肖最會偷吃

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

楊洋爆熱戀小8歲女星「被目擊海邊接吻」

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

楊丞琳「月台吻李榮浩」畫面全被拍！

未來23天「4生肖衰爆」大破財

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面