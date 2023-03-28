竊賊偷外送員帳號「拿來送餐」！苦主見整排接單紀錄傻眼了

▲有外送員的帳號被盜，結果竊賊拿來送餐。（示意圖／Ettoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台灣的外送員愈來愈多，也因此會有盜帳號的情況傳出。一名男子日前外送的帳號被盜，沒想到28日成功登入，意外發現竊賊拿著他的帳號跑單，而且還跑了3千多元，離奇的情況曝光，讓不少同行看傻眼。

這名外送員在臉書社團上分享，前幾天帳號被盜以後，今天好不容易能夠登入，沒想到上線才發現，竊賊拿著他的帳號送餐，而且專挑現金單來送，一的時間就收了3,645元的現金。

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▼一名外送員的帳號被盜，還被拿來送現金單。（圖／翻攝臉書）



外送員發現離奇的情況，也感到相當無奈，因為這些訂單的現金全都被拿走了，他只好跑去警局報案，「為啥會有人想跑別人的帳號幹貨款？」

貼文引起討論後，不少外送員傻眼回應，「現金單超過1500不是都會通知要先匯款嗎？怎麼還能繼續累積金額高達3千多」、「感覺他偷的不只是你帳號裡的單和錢，還有你的人生啊」、「他這麼會跑，為何不自己開帳號跑就好」、「還有這一招喔？那他也滿努力跑單的欸！」

此外，也有同行表示，朋友曾碰到相同的情況，這時候要做的事情並非回報公司，而是趕快報警處理，查詢送餐紀錄的時間點，與店家協商調監視器、查詢人像以及車號，接著把人起訴，絕對不能姑息，「我朋友之前是告贏了，對方賠錢了事。」