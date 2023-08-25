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婦人遭區間車撞上卡車底！直擊網友嚇傻　台鐵月台門研擬時程曝

▲北車發生落軌事件。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北車發生落軌事件。（圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

今中午一列EMU900型1170次北上區間車進入台北站時，一名婦人突然落軌，區間車剎車不及撞上，警消獲報從車底救出婦人送醫，當時已無生命跡象，區間車上110名旅客則換乘其他車次接駁，該EMU900型區間車停駛。有直擊網友上網貼文表示，事發當時超驚悚。

台鐵局表示，今（25日）中午12時10分有1旅客於台北站4A月台第6車位置，於1170次區間車進站時，突然跳下月台遭該次車撞及，車站已通知路警及救護車處理中。另1170次區間車停駛，車上110名旅客改乘4030次，無影響其他列車。

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有目擊網友則在PTT上表示，當事人先把背包放在月台上，距車頭約5公尺左右才落軌。另還有網友表示，他剛剛遇到這起事故，那一幕超驚悚。

針對該婦人為何跳軌，台鐵局則表示，該部分後續由警方調查。

由於落軌事件頻傳，今北車又發生疑似跳軌事件，有網友感嘆：「月台門再不裝啊！」

台鐵局表示，目前規劃明年底將先在高雄站試辦裝月台門，將看試辦情況以及成效，再評估其他車站的客量和站勢，預計半年時間後將可再研擬規畫擴大其他適合車站裝設。

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