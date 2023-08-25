偷別人愛心「還自己債」！高雄女2hrs落網　店家痛罵堅持提告

▲王姓女子偷走飲料店的愛心箱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓女子（49歲）23日下午3時許，到鳳山區一家飲料店消費時，趁店員不注意將店裡的愛心箱偷走，將裡面的500元拿去還債，警方獲報在2小時內就抓到王女，雖然金額不高，但店家大罵「沒愛心的人！」堅持提告，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

▲王姓女子偷走飲料店的愛心箱。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

王姓女子是23日下午3時許前往鳳山區光遠路一間飲料店，佯裝購買飲料站在櫃檯前方，趁店員還在內部忙碌之際，順手「摸」走櫃檯上的愛心零錢箱（內含約500元現金）後，迅速騎乘腳踏車逃逸離去。

店員忙完後才發現愛心箱被偷，認為小偷膽大包天，大白天就大喇喇的行竊，氣得向鳳崗派出所報案，警方受理並立即調閱店家及路口監視器掌握竊嫌身分，火速於2小時內即查獲女竊嫌到案。

▲王女得手後騎車逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

王女向警方供稱，因為無力償還積欠的債務，一時興起歹念而行竊，所竊得現金共502元，已作為償還債務花光怠盡，而盒子也丟棄在鳳山溪，店家得知氣得大罵王女是「沒愛心的人，難怪這麼快就被警察抓到！」，儘管損失金額不大，但店家認為其他人的愛心不能被這樣的人濫用，因此堅持提告，店家也對於員警立即逮到竊嫌非常的驚訝及感謝，警方則在詢問後將王女依竊盜罪嫌送辦。