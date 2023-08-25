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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹高調曬「長官禮物」！滿滿情趣內衣與「小香蕉」：為人民服務

中國正妹高調曬長官禮物，滿滿性感照與情趣內衣「小香蕉」！直呼為人民服務。（翻自微博）

▲正妹曬出性感照。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸網友這兩日熱烈討論一則事件，一名正妹在微博上高調曬出長官們送給她的禮物，但全都是性感內衣、「小香蕉」玩具，以及正妹的性感照，正妹還宣稱「要為人民好好服務」，引發眾多網友熱議與遐想。

據悉這名正妹用「Awhitedrese」的網名在微博上發文，內容提及「高副處長」、「景科長」等人送給她禮物，但這名正妹曬出來的禮物照片，卻都是性感內衣、「小香蕉」玩具等充滿性暗示的物品，另外正妹也PO出多張性感照，還表示「我會好好努力為人民服務」。這些照片一發布，隨即引發眾多網友熱議與遐想，並紛紛直呼：「這是單位雞？」「為人民服務，為長官服務」、「我也想被服務」、「玩真大。」

女網友發布的照片，都是長官送來的性感內衣，並PO上性感照。（翻自微博）

▲正妹PO文表示謝謝「副處長贈送的禮物」。（翻自微博）

正妹貼出的照片幾乎充滿性暗示。（翻自微博）

▲科長送的「小香蕉」玩具。（翻自微博） 

事後自稱是「Awhitedrese」的女網友，表示自己的帳號被盜，遭到有心人惡意發文。（翻自微博）

▲事後自稱是「Awhitedrese」的女網友，表示自己的帳號被盜，遭到有心人惡意發文。（翻自微博）

不過事後有一名自稱是「Awhitedrese」的網友表示，自己已經移民到新加坡，也已經很久沒在用這個微博帳號，強調是遭有心人盜用帳號發文，並表示自己與「高副處長的禮物」一點關係都沒有。另一方面，被點名的「高副處長」、「景科長」等人的所屬官方單位，目前表示已經介入調查。



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