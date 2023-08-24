　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人掏錢

男人看到她都淫了！日本「絕頂女神」狂撈近7千萬被捕，自製戀愛筆記遭控協助詐騙。（翻自tsuisoku.com）

▲知名網紅「莉莉」涉嫌協助另一名女子騙財被警逮捕。（翻自tsuisoku.com）

圖文／鏡週刊

日本一名25歲知名網紅「莉莉」，在昨（23）日被警方依協助詐騙嫌疑將其逮捕。愛知縣警方指出，莉莉過去販賣自製的「戀愛筆記」，一度協助另一名女子對兩名男子騙取錢財，因此將莉莉逮捕。

據日本《時事通信》報導，這名網紅「莉莉」本名為渡邊真衣，無固定住所，自稱職業是店員。莉莉在這幾年於日本網路上非常有名，因為她是著名的「絕頂女神」（頂き女子），意味著不用和當事人見面、不用出賣肉體，只用社交軟體就能讓男生乖乖掏腰包「供養」。莉莉經常在網路上分享她釣男人的經驗，甚至宣稱一堆男人臣服於她，因此讓她狂撈3億日圓（約新台幣6600萬元）。

莉莉自製的戀愛筆記內容之一。（翻自hamusoku.com）

▲莉莉自製的戀愛筆記內容之一。（翻自hamusoku.com）

不僅如此，莉莉還表示自己有自製一套「戀愛筆記祕笈」，一套兩冊，售價3萬日圓（約新台幣6600元），據悉已有數十人向她購買。警方也指出，一名住在名古屋的20歲女子，在去年6月向莉莉購買這套「戀愛筆記」，之後這名名古屋女照著戀愛筆記開始釣男人，莉莉也在今年2月親自對這名女子傳授密技，結果這名名古屋女果真釣到一名40歲和一名60歲男子，並對兩人榨取共約1065萬日圓（約新台幣233萬元）。本月23日愛知縣警方依協助詐騙罪嫌，將莉莉逮捕，莉莉被捕後也不否認罪行。




更多鏡週刊報導
【腿軟片】絕非P圖！情侶懸在瀑布上空喝下午茶　一有意外墜80公尺深準沒命
福島核廢水今午開始排入大海　估2-4年後抵台灣海域出現明顯「氚濃度」
【影片曝光】習近平懵了！翻譯跑步欲追上主子　慘被南非警衛粗暴阻擋

ET快訊
快訊／陸委會宣布「規劃恢復陸客團來台」
「蘇拉」可能變強颱！　靠近台灣機率上升
瓦格納戰士車隊「駛向俄羅斯」！　白俄羅斯急阻擋
快訊／雙颱共舞！「丹瑞」颱風最快明生成
鬼月送肉粽來真的！　嚇人路線曝光
15億遺產爭奪戰！　藝術家學生怒控「師母遭軟禁」
快訊／第九號颱風「蘇拉」生成！　預測路徑曝
彰化女迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5公分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人掏錢

鬼月刺青！胸口突浮現「詭異人臉」 她喊：出來...下秒怪事發生

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」！挨轟急滅火：是社會實驗

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人掏錢

鬼月刺青！胸口突浮現「詭異人臉」 她喊：出來...下秒怪事發生

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」！挨轟急滅火：是社會實驗

動力火車「喊三次」被選手嚇到！陶晶瑩：是來看鬼片？

9／1開放第三地陸客！每日限2千人　禁團令有條件鬆綁「限額比照」

催淚神作再現！「招財貓」幫主人變金幣後消失　網看哭：我只要貓

傳播妹控遭「貢丸+香腸」侵犯！肉粽掌鏡拍片　眾男客下場出爐

美再批准5億美元對台軍售　陸強烈不滿：將採取堅決有力措施

不是第1次摔！賴品妤3年前自PO「立院仆街照」　網：走路小心

宜蘭今夏熱情活力四射　《五漁罟浪祭》9／9外澳沙灘登場

引擎傳出喵喵聲！她緊張檢查「撈出5小貓」　幫尋回貓媽團圓找家

攜手孳清護校園　黃偉哲開學前夕發送給家長的一封信

陸委會宣布「規劃恢復陸客團來台」　準備期一個月！

《山道猴子》吵架對話寫成歌　正妹快嘴Rap！旋律超洗腦

新奇熱門新聞

鬼月刺青！胸口突浮現「詭異人臉」

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」　挨轟急滅火

日本「絕頂女神」自製戀愛筆記：不賣肉讓男人掏錢

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

台灣穿過地心的地方也叫福爾摩沙

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

時空旅人？82年前照片墨鏡男拿相機

麥當勞「奶昔大哥」不是奶昔！網友全崩潰

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

金門花崗石醫院超神祕！他想探險被勸退

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

富人夫想「扶小三上位」　律師看不下去出1招

「ㄉㄥˊ登登登」尋歌　竟是經典神曲

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

更多熱門

相關新聞

獨生兒養成敗家子花光遺產　富豪後悔了

獨生兒養成敗家子花光遺產　富豪後悔了

為了補償缺席的父愛，溺愛小孩，用物質補償有時反而會適得其反，一名日本食品界老闆為了彌補無法陪伴小孩，用金錢滿足小孩的需求，反而養出敗家子。

1天床戰13男　性工作者每晚4.2萬入袋

1天床戰13男　性工作者每晚4.2萬入袋

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」　挨轟急滅火

網紅正妹「迪士尼放送乳頭」　挨轟急滅火

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」

大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」

起底王陽明、蔡詩芸破億身家！

起底王陽明、蔡詩芸破億身家！

關鍵字：

網紅莉莉渡邊真衣戀愛筆記鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」想湊12生肖

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫「為什麼要推我」！衝突畫面曝

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

快訊／扁女婿趙建銘車禍！開法拉利超車不慎撞騎士

熱低壓最快明晨成颱「蘇拉」　預計撲向台灣

《山道猴子》真人版出爐！　女主角神還原

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

LISA脫到剩比基尼「浴室自拍」！

時空旅人？1917年老照片出現「時裝男子」

快訊／瓦格納首腦「私人飛機疑遭擊落」身亡

人妻花蓮訪友回家痛哭！夫一問原因怒告

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

抓包一番賞作假！孫生直擊衝突現場

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

老蜂王被篡位！慘遭蜂群欺負　他不忍「調職」重返帝王待遇

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面