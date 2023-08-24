日本「絕頂女神」狂撈近7000萬！自製戀愛筆記：不賣肉讓男人掏錢

▲知名網紅「莉莉」涉嫌協助另一名女子騙財被警逮捕。（翻自tsuisoku.com）

圖文／鏡週刊

日本一名25歲知名網紅「莉莉」，在昨（23）日被警方依協助詐騙嫌疑將其逮捕。愛知縣警方指出，莉莉過去販賣自製的「戀愛筆記」，一度協助另一名女子對兩名男子騙取錢財，因此將莉莉逮捕。

據日本《時事通信》報導，這名網紅「莉莉」本名為渡邊真衣，無固定住所，自稱職業是店員。莉莉在這幾年於日本網路上非常有名，因為她是著名的「絕頂女神」（頂き女子），意味著不用和當事人見面、不用出賣肉體，只用社交軟體就能讓男生乖乖掏腰包「供養」。莉莉經常在網路上分享她釣男人的經驗，甚至宣稱一堆男人臣服於她，因此讓她狂撈3億日圓（約新台幣6600萬元）。

▲莉莉自製的戀愛筆記內容之一。（翻自hamusoku.com）

不僅如此，莉莉還表示自己有自製一套「戀愛筆記祕笈」，一套兩冊，售價3萬日圓（約新台幣6600元），據悉已有數十人向她購買。警方也指出，一名住在名古屋的20歲女子，在去年6月向莉莉購買這套「戀愛筆記」，之後這名名古屋女照著戀愛筆記開始釣男人，莉莉也在今年2月親自對這名女子傳授密技，結果這名名古屋女果真釣到一名40歲和一名60歲男子，並對兩人榨取共約1065萬日圓（約新台幣233萬元）。本月23日愛知縣警方依協助詐騙罪嫌，將莉莉逮捕，莉莉被捕後也不否認罪行。







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