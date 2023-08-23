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1天床戰13男！性工作者靠肉體賺錢每晚4.2萬入袋　壞壞8hrs才下班

賺肉體錢大不易！性工作者告白：一天床戰13男　工時8小時「極傷身但錢多」

▲性工作者承認，賣肉很好賺但非常辛苦，一天至少要接客13恩客，工時8小時起跳。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

墨西哥提華納的「北區」（Zona Norte）是著名的紅燈區，鄰近美墨邊界，這裡除了有毒梟肆虐，也是許多男人的天堂。不過這裡的性工作者也承認，雖然在這裡賣肉很好賺，但相對也非常辛苦，一天至少要接客13恩客，工時8小時起跳。

據英國《每日星報》報導，性工作者丹妮（Danny）在19歲就踏入這行，來到提華納的「香港紳士俱樂部」（Hong Kong Gentlemen's Club）工作。丹妮表示，她一天至少可以接客13人，一人玩一節30分鐘，收費100美元（約新台幣3200元），所以一個晚上下來，她的收入至少1300美元（約新台幣4.2萬元）起跳。當然，如果遇到恩客願意延長時間，還有客人較多的時候，有時她可以一個晚上就賺了2000、3000美元（約新台幣6.4萬、9.6萬元），但有時遇到淡季，一個晚上也只不過賺到200、300美元（約新台幣6400、9600元）。

賺肉體錢大不易！性工作者告白：一天床戰13男　工時8小時「極傷身但錢多」

▲丹妮稱性行業賺得多，但也容易遇到怪人。（翻自《每日星報》）

丹妮還說，很多人以為她們只是來工作2小時就回家，她們的工時也達到8小時，甚至以上。丹妮也不諱言，靠肉體賺錢其實對身體很傷，有時做到第5、6名客人時，身體已經吃不消。不過丹妮不諱言，做性愛行業確實比一般行業，賺得更多，這也為什麼她堅持要在這行繼續混下去。丹妮也說，有時會遇到不錯的「甜心爸爸」，例如她最近一個甜心爸爸，每個月給她800美元（約新台幣2.6萬元）。丹妮稱她把這些收入，一部分用在還債，一部分拿來玩樂，一部分給孩子用。

賺肉體錢大不易！性工作者告白：一天床戰13男　工時8小時「極傷身但錢多」

▲丹妮還說，很多人以為她們只是來工作2小時就回家，她們的工時也達到8小時。（翻自《每日星報》）

丹妮也表示，來到提華納，這裡是毒梟充斥的地方，你隨時有可能「被消失」，或染上毒癮。但丹妮表示，她堅持只走「花魁之道」，而且她也認為，性工作者這個行業讓她成長很多、學到很多，甚至讓她獲得尊重。不過丹妮也指出，這行業的缺點就是「容易遇到很多怪人」，比如她曾遇過擁有奇怪性癖、性幻想的恩客。但她也承認「有錢好辦事」，只要對方開的金錢條件不錯，她也願意屈就，滿足對方的願望。

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