獨生兒養成敗家子花光遺產　日本富豪砸錢寵溺兒子後悔了

▲日本一名食品界老闆因寵溺小孩，竟養成兒子揮霍的習性，最後花光母親遺產。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

為了補償缺席的父愛，溺愛小孩，用物質補償有時反而會適得其反，一名日本食品界老闆為了彌補無法陪伴小孩，用金錢滿足小孩的需求，反而養出敗家子。

根據日本媒體《FRaU》報導，一位關東近郊的食品業老闆紀夫（化名），因為事業忙碌，無法陪伴兒子成長，導致兒子與他的感情疏離。為了補償兒子，紀夫不惜花大錢滿足兒子的任何需求，卻沒想到培養出一個敗家子。

紀夫回憶，當兒子還小的時候，他和妻子常常要出席各種社交場合，無暇顧及兒子的感受。有一次，他們要去參加一位議員女兒的婚禮，兒子卻哭著要求他們留下來陪他，但紀夫為了要維持與議員的關係，只好硬著心腸離開。

從那之後，紀夫就開始用物質來安撫兒子的情緒，不管是電玩、運動鞋或服飾，只要兒子想要的，紀夫都會毫不吝嗇地買給他。但這樣的做法卻讓兒子變得越來越不懂事。

紀夫曾經送兒子到美國留學，希望能讓他見識世界，開拓眼界。但沒想到兒子只待了一年就回國了，而且在美國期間也沒有好好學習，只是跟日本同學混在一起。回國後，紀夫安排兒子進入自己的公司工作，但兒子沒有任何工作能力和責任感，只會靠著父親的身份擺闊。

四年前紀夫的妻子去世，留下了近兩千萬日圓（約新台幣421萬元）遺產給兒子。但沒多久就被兒子揮霍一空，紀夫請偵探調查後發現，原來兒子常常在東京玩樂，花錢如流水，一個晚上花數十萬也不在乎，甚至還買昂貴的包包送給小姐。

最讓紀夫心碎的是，兒子竟然還偷賣亡母留下的珠寶飾品等貴重物品，即使被紀夫追問真相，兒子也都裝無辜。對此，紀夫感到深深的後悔和自責，如果當初能多花時間陪伴兒子，或許就不會讓他走上這條歧路。



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