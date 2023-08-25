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王安石聯手宋慧喬吸金1.5億　「辣妹詐騙始祖」兄弟檔落跑遭通緝　

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲王宗立兄弟檔涉詐騙，發監前出境未歸遭通緝。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

王宗立與胞弟王安石（原名王宗貞），約20年前開設「台基集團」，聘請辣妹業務騙人買靈骨塔等產品詐財，被稱為「辣妹詐騙始祖」，王宗立被判5年6月、王安石被判4年6月，2人分別於2019年、2018年就出境迄今未歸，台北地檢署近日傳喚王宗立到案執行，他一直未出現，檢方將聲請沒收當年的100萬元保證金，並且發布通緝；而王安石早在之前，就因其他案件遭通緝。

據了解，54歲的王宗立開設「台基集團」後，找了許多辣妹擔任業務，並讓她們加入婚友社，鎖定可行銷靈骨塔、預售屋等商品的對象後，以終生相伴為誘餌，推銷對方購買產品，許多軍人以及社會新鮮人受騙後求助無門，因此兄弟倆被封為「辣妹詐騙始祖」。

至於王宗立的弟弟王宗貞，甚至還與妻子向戶政機關登記，把本名分別改成北宋時期政治家王安石、以及知名韓星宋慧喬，而2人經營的建富集團，原本是間文創公司，也有經營不動產業務，但是從2014年開始，夫妻倆開始對外以借貸、或接受投資的名義，宣稱要擴大經營觸角。

夫妻2人從2014年到2018年間，打著名醫江守山名號，宣稱要赴陸開月子中心，還開說明會佯稱要做土地開發，藉此吸引近百人投資，保證獲利12%到24%，結果最後周轉不靈，王宋兩人落跑，投資人才發現受騙提告。

王安石因「台基集團」一案被判4年6月，但他與妻子在2018年交保後，趁機從金門以小三通逃亡大陸迄今未歸，台北地方法院對先前已對2人發布通緝。

王宗立被判5年6月後，北檢自今年2月起傳喚他發監，發現王宗立在2019年11月16日就出境未歸，2021年11月29日還被戶政機關註記遷出國外，但他因另涉其他案件，已於2020年8月12日遭法院通緝。而王宗立因「台基集團」一案以100萬元交保後潛逃出境，北檢將向台北地方法院聲請沒收100萬元保證金，另併案通緝。

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