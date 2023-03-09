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社會 社會焦點 保障人權

股票變壁紙！近百股民又被誆「加價換靈骨塔」　詐團海撈3700萬

▲▼靈骨塔詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲詐騙集團推銷靈骨塔，稱可把壁紙股票加價換成塔位。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

選到穩健的好股票能賺取價差和股利，不過投資仍有風險，就有民眾買了未上市股票而失利，詐騙集團竟趁機推銷，誆稱為了補償失利股民，可把即將成為壁紙的股票以優惠價換成塔位，有近百位民眾聽信話術而上當，詐團趁機海撈一波，吸金逾3700萬。

高雄市刑大、少年隊、鹽埕分局日前共同破獲一起靈骨塔詐騙集團，集團成員透過特殊管道取得被害人資料，以遞紙條、打電話、親訪等推銷手法，向投資未上市股票而失利的股民誆稱，受該家公司委託辦理補償，股民可將形同壁紙的股票，以新台幣6000-8000元不等的優惠價格換購成靈骨塔塔位憑證。

有不少被害人落入圈套後，詐團再進一步誘騙被害人出資，將「塔位憑證轉換成所有權狀」，最後假借家人住院、民俗月、客戶不滿意漢自導自演等理由，導致被害人所購買的殯葬商品無法順利出售。

▲▼靈骨塔詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方日前於台中、高雄陸續查獲嫌疑人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，以林嫌為首等7人，成立徵信代銷公司，取得被害人投資失利的「肥羊名單」後，逐一以倒閉公司股票換取靈骨塔塔位憑證、塔位憑證低價換購靈骨塔位詐騙手法，詐騙投資失利的股民。

警方表示，被害人發現購買一堆靈骨塔商品根本無法出賣獲利，再查自己所投資的公司根本沒有委託任何公司辦理補償，且林嫌的徵信代銷公司也不曾搓合任何一宗靈骨塔買賣，只是一昧銷售手邊庫存，股民不但投資失利，又被剝了一層皮。

▲▼靈骨塔詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼查扣證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼靈骨塔詐騙。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑警大隊獲報後，陸續於高雄、台中查緝林嫌等7人到案，並查扣手機、筆記型電腦、電腦、新臺幣2萬8千元、隨身碟、存摺、客戶資料1批、公司資料1批等證物。經清查，本案將近百人受騙，詐騙金額逾新臺幣3700萬。訊後依詐欺、組織犯罪防治條例移送高雄地檢署偵辦。

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