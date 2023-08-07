爸突託夢「裸上身喊冷」！姊怨：燒紙錢也是浪費…超慘下場曝光

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者朱祖儀／綜合報導

你有碰過親人託夢嗎？一名網友透露，先前朋友接連半個月都夢到爸爸裸上身喊冷，感覺不太對勁，不過姊姊卻認為並無大礙，「人都投胎了，燒衣服跟紙錢也是浪費」。後來朋友堅持要去看塔位，才發現骨灰甕已經破了，急忙著手處理，結果就夢到明牌，彩券中了10萬元，姊姊則被騙了30萬元，老公還外遇。

原PO在臉書「靈異公社」發文表示，朋友日前突然要他幫忙看爸爸的塔位和骨灰甕，原因是他連續半個月都夢到爸爸裸上身來找他，還說「我好冷，沒地方住」。朋友透露，此事有先和家人討論，不過姊姊不耐煩地說，「哎啊！人都死了6年了，還要穿什麼衣服，早就投胎了，燒衣服跟紙錢，也是浪費而已」，他聽到後氣得和對方大吵一架，且依舊心繫爸爸的狀況，於是請原PO幫忙看一下。

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原PO到了現場後，才知道塔位在地下二樓，且在最邊邊的位置，旁邊的牆壁已經滲水，且朋友爸爸的骨灰甕還裂了一小個縫，見狀忍不住嘆道，「難怪你老爸會一直找你，如果是人可能也會受不了吧。」之後他們挑了一個好日子，將朋友爸爸換到樓上的塔位，骨灰甕也換新，最後得到了5個聖筊，確定沒有問題才離開。

過了一個月，朋友突然打電話告知，透露又夢到爸爸了，不過這次對方開心地不得了，說新家住得很舒服，給了一串數字當作明牌，醒來後去簽六合彩，沒想到真的中了10萬元；不過當時不理會爸爸的姊姊就沒這麼好運了，不僅因為投資被騙走30萬元，姊夫還在外面偷吃被仙人跳。

原PO聽到後感嘆，「不要認為人死就不會用到紙錢或者衣服，答案沒有對跟錯，只有做子女的有沒有那心而已」。許多網友看到後也說，「人在做天在看，只求盡力、問心無愧」、「我都選擇寧可信其有，夢過一些也做了，反正做得到就做吧！我是這麼覺得的」、「說那一句浪費就太超過了」、「信者恆信，但是也不要鐵齒」。