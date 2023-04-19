　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勒索知名靈骨塔業者1億2　「不給就動手處理」...台南「水餃」被逮

記者林悅／台南報導

台南市警局偵辦恐嚇取財案件，外號「水餃」的施姓主嫌，2020年5月起，多次致電台南知名靈骨塔業者總經理及董事長並要求回電未果，2023年3月16日及17日，更偕同施、葉及范等嫌出言恐嚇，要求總價值高達新台幣1億2千萬元之納骨塔位，若不從將「動手處理」，被害人心生畏懼報警處理，警方蒐證後將相關人逮捕到案。

▲台南市警局破獲靈骨塔業者遭恐嚇取財1億2千萬元案，警方查獲「水餃」施姓主嫌等人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局破獲靈骨塔業者遭恐嚇取財1億2千萬元案，警方查獲「水餃」施姓主嫌等人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局專案小組蒐證發現，施姓犯嫌4人，以協助該中心籌建靈骨塔土地變更、取得執照等事宜，獲吳姓被害人之父生前口頭允諾給予施嫌900座納骨塔位，及給另名施嫌納骨塔位1100座，迄今未兌現為由，多次以電話或親自至公司索討塔位，要求以塔位每座6萬元，支付1億2千萬元，意圖恐嚇取得不法財物。

但事實上，該業者是合法經營，董監事會議記錄或其他文書均無法證明「水餃」等人索取之塔位真實性，施嫌等人也無法提出證明。

▲台南市警局破獲靈骨塔業者遭恐嚇取財1億2千萬元案，警方查獲「水餃」施姓主嫌等人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該案經市警局報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，順利查獲施姓主嫌及其他同案共犯依法送辦；另查，以施嫌為首的暴力集團，係以亂槍打鳥方式，至各地將寫有成員姓名、聯絡電話紙條，向新建工程、開發中心或建築工地等等發送，意圖恐嚇或收取保護費，若有心生畏怖或想息事寧人之公司負責人，致電該暴力集團，並以約見面再談索取保護費，針對此部分市警局將持續擴大查處，遏止任何不法。

台南市政府警察局局長廖宗山強調，警方嚴正法辦不法分子以非法恐嚇、暴力手段侵害合法企業危害社會治安，將戮力檢肅幫派、暴力等不法分子，若有違紀將依法究辦、決不寬貸，強力壓制幫派氣焰，務必給台南市民治安平穩、安居樂業之生活環境。市警局並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊黑幫犯罪組織，共同維護社會治安。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／八仙塵爆奪15命　求償21億判決出爐
林襄直播10秒「收到超狂抖內」！　嚇傻反應全播出
好市多「人氣果汁」有折扣！　她驚拿2組：很久沒特價
快訊／情敵拿菜刀互砍！　2男濺血送醫
板橋少年開BMW當街開槍狂轟！　ALPHARD驚見10彈孔
三上悠亞拍AV驚人片酬！　可買棟豪宅
基隆人妻搬光350萬跑了！　半夜CALL婆婆「祝妳生日快樂」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／出動2女律師陪同！何志偉喊「要捍衛名譽」　怒告王世堅

狠父啃咬2歲兒臉、臀、大腿14道傷口　求免入監遭法院打臉

快訊／八仙塵爆奪15命　98人求償21億！法官判賠3.58億

一門三傑！空姐轉戰調查官超會游　台大電眼妹棄鴻海是她學姐

騙涉冒領別人普發6千！詐團喊：不給10萬保證金就移送　台南女嚇壞

鎖定開放式籃球場偷皮夾　他掏光現金還盜刷卡！藏網咖被逮

快訊／愛上女看護爆情殺！衝廚房拿菜刀互砍　2男頭、背噴血

媳婦在大陸買地需50萬　屏東婦匯款...警員行員聯手阻詐

仇家狹路相逢！少年開BMW尾隨當街狂轟　ALPHARD驚見10彈孔

人妻10個月搬光350萬落跑　半夜CALL醒婆婆「祝妳生日快樂」

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

快訊／出動2女律師陪同！何志偉喊「要捍衛名譽」　怒告王世堅

狠父啃咬2歲兒臉、臀、大腿14道傷口　求免入監遭法院打臉

快訊／八仙塵爆奪15命　98人求償21億！法官判賠3.58億

一門三傑！空姐轉戰調查官超會游　台大電眼妹棄鴻海是她學姐

騙涉冒領別人普發6千！詐團喊：不給10萬保證金就移送　台南女嚇壞

鎖定開放式籃球場偷皮夾　他掏光現金還盜刷卡！藏網咖被逮

快訊／愛上女看護爆情殺！衝廚房拿菜刀互砍　2男頭、背噴血

媳婦在大陸買地需50萬　屏東婦匯款...警員行員聯手阻詐

仇家狹路相逢！少年開BMW尾隨當街狂轟　ALPHARD驚見10彈孔

人妻10個月搬光350萬落跑　半夜CALL醒婆婆「祝妳生日快樂」

快訊／出動2女律師陪同！何志偉喊「要捍衛名譽」　怒告王世堅

Jessica生日「男友權寧一每年準時放閃」　交往10年甜蜜倒影曝光

男醒來發現褲子在動　胯下爬出「意外床伴」嚇：是巨大獵人蛛

狠父啃咬2歲兒臉、臀、大腿14道傷口　求免入監遭法院打臉

岸田遇襲引憂！　自民黨宣布：首相演說只能在宣傳車上進行

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

Hyundai「小改款性能房車」亮相　276匹還變更殺、更帥

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

凱基、群益合併傳言前漲一波　金管會要查炒股、內線交易

專家憂陸方中斷ECFA　邱太三：將造成雙方損失

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

獨／中壢氣爆現場曝！家屬：按下去就出事

護理師求愛老董　妻驚見老公手機「1出2X」

妻偷70萬落跑　夫見存摺「280萬全空」

「百岳達人」換妻偷拍外流　受害人妻現況曝

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

男大生威脅性愛片外流　性侵學妹逼吃避孕藥　

正宮深夜再嗆曾格爾　「別扯仙人跳」靜待判決

即／打臉登山女神 　人夫認確有親密接觸

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

7寶爸新家氣爆被炸傷　前妻出手相助收容1家8口

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

問路不成！屁孩毆路人害嬰摔地大哭

更多熱門

相關新聞

豐邑機構將當代藝廊放進接待中心

豐邑機構將當代藝廊放進接待中心

在建築本業已連續22年獲獎，累積共125座國家建築金質獎肯定，豐邑仍堅信「建築是大地的百年藝術」，建築空間還需要藝術文化流淌其中，為生活帶來生命力。以七期豪宅開發經驗，將「藝術生活化、生活藝術化」的理念，導入旗下系列建案公設，同時讓居住其中的人們享受有別傳統豪宅語彙外的五感體驗。

高雄田寮「山林大火」　警消出動94人灌救

高雄田寮「山林大火」　警消出動94人灌救

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

顏清標驚傳已住院！大甲媽起駕宴被攙扶上台

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

控趙少康拋妻棄子挨告！周玉蔻找證人出庭反被打臉

關鍵字：

台南靈骨塔恐嚇取財水餃影音

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

下載APP「霜淇淋免費吃」

周湯豪掰了女團成員「曖昧夜遊」歐弟前妻

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面