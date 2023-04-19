勒索知名靈骨塔業者1億2　「不給就動手處理」...台南「水餃」被逮

記者林悅／台南報導

台南市警局偵辦恐嚇取財案件，外號「水餃」的施姓主嫌，2020年5月起，多次致電台南知名靈骨塔業者總經理及董事長並要求回電未果，2023年3月16日及17日，更偕同施、葉及范等嫌出言恐嚇，要求總價值高達新台幣1億2千萬元之納骨塔位，若不從將「動手處理」，被害人心生畏懼報警處理，警方蒐證後將相關人逮捕到案。

▲台南市警局破獲靈骨塔業者遭恐嚇取財1億2千萬元案，警方查獲「水餃」施姓主嫌等人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局專案小組蒐證發現，施姓犯嫌4人，以協助該中心籌建靈骨塔土地變更、取得執照等事宜，獲吳姓被害人之父生前口頭允諾給予施嫌900座納骨塔位，及給另名施嫌納骨塔位1100座，迄今未兌現為由，多次以電話或親自至公司索討塔位，要求以塔位每座6萬元，支付1億2千萬元，意圖恐嚇取得不法財物。

但事實上，該業者是合法經營，董監事會議記錄或其他文書均無法證明「水餃」等人索取之塔位真實性，施嫌等人也無法提出證明。

該案經市警局報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮偵辦，順利查獲施姓主嫌及其他同案共犯依法送辦；另查，以施嫌為首的暴力集團，係以亂槍打鳥方式，至各地將寫有成員姓名、聯絡電話紙條，向新建工程、開發中心或建築工地等等發送，意圖恐嚇或收取保護費，若有心生畏怖或想息事寧人之公司負責人，致電該暴力集團，並以約見面再談索取保護費，針對此部分市警局將持續擴大查處，遏止任何不法。

台南市政府警察局局長廖宗山強調，警方嚴正法辦不法分子以非法恐嚇、暴力手段侵害合法企業危害社會治安，將戮力檢肅幫派、暴力等不法分子，若有違紀將依法究辦、決不寬貸，強力壓制幫派氣焰，務必給台南市民治安平穩、安居樂業之生活環境。市警局並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊黑幫犯罪組織，共同維護社會治安。