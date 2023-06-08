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靈骨塔詐團削1.6億！相中2地狂買7房+3名車　檢起訴18人聲請沒收

▲詐騙分子也懂投資　靈骨塔坑殺暴利！竹北、台中蛋黃區瘋買房。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲張、徐等人利用靈骨塔詐財，期間所購入的房、車都被檢察官申請沒收。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市日前查獲一起數億元的靈骨塔詐騙案，詐騙分子利用投資人賺錢的心態，哄騙購入靈骨塔轉售，還角色扮演佯裝賣家及市場高度需求誘使被害人上當，日前警方一舉逮捕，光扣押的房、車就超過1億元。全案偵查終結，主嫌張、徐兩人被依涉犯發起、主持、指揮犯罪組織、加重詐欺，其餘16名共犯則分別依參與犯罪組織、加重詐欺等罪嫌提起公訴，同時檢方也請法院依組織犯罪防制條例規定，沒收扣押的不動產、車輛等物。

檢警調查，41歲張男與42歲徐男等18人共同組成靈骨塔詐騙集團，於107年至111年間，在桃竹苗地區向被害人佯稱可逢低買進靈骨塔再高價轉手賺取獲利，詐騙集團還搭配「假買家」演出，刻意製造交易市場熱絡假像，加深被害人投資慾望。待被害人信以為真，進而付款，甚至加碼投資，他們就會以各種理由推託甚至斷絕聯繫，使被害人血本無歸。

警方獲報後成立專案小組，分於111年8月、112年2月、112年3月在新竹縣市、苗栗縣、台中市等地執行搜索及拘提，計緝獲3組共28人，查扣房產7棟、名車3輛、手機20支及殯葬產品銷售資料等證物。

這起靈骨塔詐騙有近40人受害，交易款項約1億6千萬，其中檢警還查出，集團詐騙期間，陸續購入竹北高鐵特區、縣三特區、湖口地區以及台中七期地區等7間豪宅，與賓士、BMW、保時捷3輛名車，初估價值已逾億。

日前地檢署全案偵查後，以張男、徐男涉犯發起、主持、指揮犯罪組織、加重詐欺，其餘共犯 16 人則分別依參與犯罪組織、加重詐欺等罪嫌提起公訴，並請法院依組織犯罪防制條例第 7 條第 2 項規定，沒收前述扣押的不動產、車輛等物。

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