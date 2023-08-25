奧迪妹酒駕撞死人「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

▲ 21歲魏姓女子酒後駕奧迪上路，撞死孫姓婦人。（圖／翻攝自抖音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南安平區23日上午發生酒駕撞死人車禍，綽號「苓苓」的21歲魏姓舞廳妹開著奧迪酒駕上路，行經健康三街左轉府平路口時，撞死走在路邊的58歲孫姓女子。事發當下，她透過IG不斷發文罵三字經，擔心車子損毀一事，然而她已不能再將這輛奧迪牽回。

據悉，魏女事發當下看到愛車的車頭損毀，拿出手機拍攝員警推車的畫面說，「沒關係啊，幹X娘」等，接連多段限時動態都在拍車及罵髒話。因此，許多網友因為魏女酒駕撞人後非但不關心傷者，而是愛車而氣憤。

▲▼魏姓女子的奧迪將被沒入。（圖／記者林東良翻攝，下同）



根據《道路交通管理處罰條例》第35條，汽機車駕駛人酒駕致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領，且因而肇事致人重傷或死亡，得沒入該車輛。因此，魏女除了無法再考領駕照之外，奧迪也將被沒收。

魏女24日晚間在臉書PO文跟被害者、大眾道歉，她酒駕是錯誤的示範，也直接毀了一個家庭，「我多麼希望走的人是我，現在難過的就不是婦人的家屬」。她說，相信法律會給她最嚴厲的懲罰，「我知道說抱歉沒有用，但我很愧疚，在這裡我鄭重跟各位說聲對不起」。